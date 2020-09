Sexta-feira, 4 de setembro de 2020, atualizada às 8h

JF registra aumento de novos casos e redução na taxa de óbitos por Covid-19



Da redação



A Plataforma JF Salvando Todos divulgou, nesta quinta-feira, 3 de setembro, novo boletim informativo da Covid-19. O projeto é elaborado por estudantes do curso de estatística, sob a orientação de docentes da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), e tem como objetivo mapear a evolução da pandemia do novo coronavírus. A nona edição destaca o aumento no número de novos casos da doença em Juiz de Fora e a queda no número de óbitos. Além disso, o boletim mostra uma média móvel de 57 novos casos por dia na análise da última semana em Governador Valadares e a marca aproximada de quatro milhões de infectados no Brasil.

Panorama regional

Em números totais, Juiz de Fora registrou 4.873 casos da doença e 162 óbitos até o dia 1º de setembro. Na 35º semana epidemiológica (23 a 29 de agosto), a cidade teve, em relação à semana anterior, 332 novos casos – um aumento de 22% – e oito vidas perdidas – queda 50%. Outra forma de analisar a doença é por meio da média móvel, neste parâmetro foram registrados 47 casos e 1 morte por dia, no período de uma semana.

Segundo os dados, "a Zona da Mata registrou, em média, 191 novos casos e 5 vidas perdidas por dia nos últimos sete dias. Quanto ao perfil etário do novo coronavírus na região, é possível afirmar que a população economicamente ativa é a mais afetada. Os dados mostram que a maioria dos casos ocorre em pessoas de 20 a 59 anos, o que corresponde a 69% dos registros na Zona da Mata e 79% em Juiz de Fora".

Governador Valadares

Um dos destaques da edição é o cenário epidemiológico de Governador Valadares. O município teve um aumento de 17% para o número de novos casos confirmados; e de 12% em casos resultantes em óbitos. Em números absolutos, o crescimento contabilizou 884 casos confirmados e 21 mortes, no comparativo entre o boletim de 18 de agosto e a última edição.

Os registros totais na cidade são de 6.133 infecções pelo coronavírus e 201 mortes. A média móvel em Governador Valadares, que tem por base os últimos sete dias, é de 57 novos casos diários – um aumento para os dados do último informe, em 18 de agosto, onde o número era de 43 casos por dia.

Atenção ao cenário

Em números totais, até o dia 2 de setembro, o Estado de Minas Gerais chegou a 218.781 casos confirmados e 5.364 óbitos. Ao longo dos últimos 14 dias, os dados demonstram que juntos os casos confirmados e o número de óbitos cresceram aproximadamente 21%. No entanto, na análise isolada de cada uma das taxas, os números indicam uma pequena redução no crescimento da doença no Estado. Porém, os pesquisadores fazem a ressalva de que é necessário observar o cenário das duas semanas seguintes para confirmar a tendência. No contexto nacional, os registros da pandemia estão perto da marca de quatro milhões de infecções, com o tempo de duplicação de casos da doença estimado em 71 dias.

