Quarta-feira, 9 de setembro de 2020, atualizada às 8h19



Prefeitura de Juiz de Fora abre vaga para clínico geral

Da redação



Estão abertas as inscrições para processo seletivo simplificado da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), visando contratação temporária de médico clínico geral para atuação clínica (Edital nº 422 / SARH – Secretaria de Administração e Recursos Humanos). Elas poderão ser feitas até as 23h59 de sexta-feira, 11 de setembro, exclusivamente pelo site da PJF. Para participar é necessário ter curso superior completo de medicina e registro no conselho regional da categoria.

Os títulos declarados pelos candidatos devem ser digitalizados e encaminhados exclusivamente para o endereço eletrônico/e-mail selecao@pjf.mg.gov.br, durante todo o período de inscrição. Os candidatos enviarão a documentação referente aos títulos e à cópia do documento de identidade.

Os candidatos devem também estar atentos também às diretrizes estabelecidas no edital, em função das normas do Decreto Municipal nº 13.975. Considerando a natureza específica da função temporária a ser exercida e o excepcional interesse público de que se reveste esta contratação, os inscritos enviarão também, por e-mail, declaração informando não possuir 60 anos ou mais, não ser portador de imunodeficiência ou doenças preexistentes crônicas ou graves e não ser responsável pelo cuidado de uma ou mais pessoas com suspeita ou confirmação de diagnóstico de infecção por Covid-1 9, que habitem a mesma residência, além de não ser gestante.

