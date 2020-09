Covid-19: PJF registra mais cinco mortes em Juiz de Fora nesta segunda-feira



Da redação

28/09/2020

A Secretaria de Saúde (SS) de Juiz de Fora registrou nesta segunda-feira, 28 de setembro, mais cinco mortes pelo novo coronavírus no município, contabilizando 213 óbitos. Com as atualizações, 14 novos casos de pessoas infectadas foram registrados, totalizando 5.970 confirmados. Mais 197 novas suspeitas foram registradas, contabilizando 21.605. Todos os dados são referentes a moradores de Juiz de Fora. Óbitos:

Idoso, de 85 anos, morreu nesta segunda-feira, 28. Comorbidades: Doença Neurológica Crônica (DNC) e Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS);

Idosa, de 88 anos, morreu nesta segunda-feira, 28. Comorbidades: Doença Cardiovascular Crônica (DCC), Doença Neurológica Crônica (DNC), Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Doença Renal Crônica;

Idosa, de 98 anos, morreu na sexta-feira, 25. Comorbidade: Doença Neurológica Crônica (DNC) e Diabetes Mellitus;

Idoso, de 86 anos, morreu nesta segunda-feira, 28. Comorbidades: Doença Cardiovascular Crônica (DCC) e Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS);

Idosa, de 74 anos, morreu nesse domingo, 27. Comorbidades: Doença Cardiovascular Crônica (DCC) e Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS);

*Um óbito está sendo investigado.

Boletim desta segunda, 28

- 21.605 suspeitos

- 5.970 confirmados

- 213 óbitos confirmados

- 1 óbito em investigação







