Quinta-feira, 1 de outubro de 2020, atualizada às 10h

Presidente da Ascomcer fala sobre o mês de prevenção ao câncer de mama



Da redação



O Portal ACESSA.com entrevistou a presidente da Ascomcer, Alessandra Sampaio, que falou sobre o mês de prevenção ao combate de câncer de mama.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer, "o movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama, o Outubro Rosa foi criado no início da década de 1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure. A data é celebrada anualmente, com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade".



Corrida virtual

A 8ª Corrida Solidária da Ascomcer ocorre de forma virtual este ano. O evento, em homenagem ao Outubro Rosa, movimento mundial que simboliza a luta contra o câncer de mama, será realizado remotamente devido a pandemia do novo coronavírus. Todos os recursos arrecadados com as inscrições da corrida são destinados ao tratamento dos pacientes oncológicos do hospital.

Os atletas inscritos irão correr uma distância de 7km, ou caminhar 2,5km, e registrar o tempo em aplicativos próprios para esse tipo de atividade. As provas ocorrem entre os dias 17 e 25 de outubro. As inscrições online já estão abertas e vão até o dia 22 de outubro.

O evento será dividido nas categorias Masculino, Feminino, Especial e Idoso, e a expectativa de participação e de 600 pessoas. As inscrições serão realizadas pelo site Keep Sporting, com lote único no valor de R$ 60, mais taxas do site, sendo que idosos pagam metade e pessoas que comprovem deficiência são isentas.

Todos os Kits de Participação dos atletas devidamente inscritos serão compostos por camisa alusiva ao evento; medalha de participação; e troféu (somente para os atletas que ficarem entre os 5 primeiros colocados em cada categoria). A entrega dos kits será realizada após a divulgação dos resultados finais. Eles poderão ser retirados na Ascomcer (Av. Presidente Itamar Franco, 3500 - Cascatinha, Juiz de Fora – MG) ou via Correios por conta do atleta.

A apuração dos resultados será realizada por uma equipe técnica a partir da análise do arquivo de realização da prova. O atleta é o único responsável pela veracidade das informações contidas no arquivo encaminhado para a organização do evento.

Para mais informações, entrar em contato com o setor de Comunicação da Ascomcer através do telefone (32) 3311-4030 ou pelo e-mail comunicacao@ascomcer.org.br.

