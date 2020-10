Sexta-feira, 2 de outubro de 2020, atualizada às 8h12

Vacinação contra poliomielite e multivacinação começa na segunda-feira

Da redação



Começa na próxima segunda-feira, 5 de outubro, a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite, voltada para crianças de um ano a menores de cinco anos de idade, e da Multivacinação, para atualização da caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos. O “Dia D”, de mobilização nacional, será sábado, 17.

As campanhas seguirão até dia 30, sexta-feira. Segundo a supervisora de Imunização da Secretaria de Saúde (SS), da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), Marcilene Costa, ¨a vacinação contra a poliomielite, ou seja, as gotinhas para crianças menores de cinco anos, é muito importante, assim como a lembrança do responsável em levar a caderneta da criança ou do adolescente, para que seja avaliada e, caso necessário, atualizada”.

A expectativa é por cobertura mínima de 95% contra a poliomielite no país, com vacinação de 11,2 milhões de crianças, das quais, mais de um milhão em Minas. Em Juiz de Fora são 24.033 a serem imunizadas. O último caso foi notificado em 1989. O Brasil recebeu o certificado de área livre de circulação do vírus selvagem em 1994.

O objetivo, com a Multivacinação, é diminuir o risco de transmissão de doenças imunopreveníveis, além de reduzir taxas de abandono do esquema vacinal. Ao possibilitar a imunização de diversas doenças de uma só vez, o Ministério da Saúde cria facilidades para pais e responsáveis, contribuindo para melhoria da cobertura vacinal. Todas as vacinas do Sistema Único de Saúde (SUS) estarão disponíveis para crianças e adolescentes.

O Governo se propõe realizar campanhas de massa seguras e com qualidade, em meio à pandemia da covid-19. Estão previstas medidas de controle e prevenção. A recomendação é vacinar em áreas bem ventiladas e desinfetadas com frequência, usar máscara, manter o distanciamento social, limitar a um o número de acompanhantes e triar pessoas que apresentem sintomas respiratórios antes da entrada na sala de vacinação.

A aplicação será de segunda a sexta-feira, nas unidades básicas de Saúde (UBSs), das 8 horas às 10h30 e das 13horas às 16h30; no Posto de Atendimento Médico (PAM) Marechal, das 8 horas às 16h30, e no Departamento de Saúde da Mulher, Criança e Adolescente (DSMCA), que funciona na rua São Sebastião, 772, Centro, das 8h30 às 15h30.

No “Dia D”, a vacinação contra a pólio e a Multivacinação ocorrerão nas mesmas unidades, no horário das 8 às 17h. As campanhas são consideradas fundamentais para prevenção e controle das doenças, e para que as controladas ou eliminadas não retornem ao país.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Publicitário

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.