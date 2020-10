Quinta-feira, 8 de outubro de 2020, atualizada às 18h33

Pism 2021 oferece 2.303 vagas em 76 cursos

Da redação



A Coordenação Geral de Processos Seletivos (Copese) divulgou nesta quarta, 7, o edital para o Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism 2021) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Ao todo, são oferecidas 2.303 vagas em 76 cursos de graduação dos dois campi. As inscrições para os módulos I (triênio 2020-2022), II (triênio 2019-2021) e III (triênio 2018-2020) devem ser feitas das 15h do dia 13 de outubro às 18 horas do dia 3 de novembro de 2020, exclusivamente on-line, na Área do Candidato.

Para o campus de Juiz de Fora são oferecidas 1.903 vagas em 66 cursos. No campus de Governador Valadares há 400 vagas em dez cursos. As provas serão realizadas nos dias 27 e 28 de fevereiro pelos candidatos dos módulos II e III, e nos dias 13 e 14 março pelos candidatos do módulo I. As informações sobre o processo seletivo podem ser acessadas no edital.

Para se inscrever, o candidato deve acessar a Área do Candidato, realizar a inscrição e imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU), referente à taxa de inscrição, no valor de R$ 120. O pagamento deve ser feito até às 18h do dia 4 de novembro, exclusivamente pelo Banco do Brasil.

Inscrição somente on-line

Como nos dois últimos anos, para o Pism 2021, todo o processo de inscrição será feito exclusivamente on-line, assim como as solicitações de isenção, de atendimento especializado (incluindo sabatistas) e nome social. O formulário de inscrição eletrônico possibilitará o anexo de documentos digitalizados necessários para esses tipos de requisição, como comprovações de baixa renda, laudos médicos e atestado de confissão religiosa.

Isenção da taxa de inscrição

Os interessados em solicitar a isenção da taxa de inscrição devem ficar atentos, pois o prazo é de seis dias: das 15h de 13 de outubro às 15h do dia 18 do mesmo mês. Os pedidos de isenção podem ser feitos de duas formas: via CadÚnico, informando o Número de Identificação Social (NIS); ou pelos critérios da Lei 12.799/2013, desde que o candidato possua renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita e que tenha cursado o ensino médio integralmente em escola da rede pública ou recebido bolsa integral em escola da rede privada.

Atendimento especial

Os candidatos que necessitarem de atendimento especial para realizar as provas também deverão fazer o pedido no momento da inscrição, anexando documentos digitalizados que comprovem tal necessidade. Pessoas com deficiência devem anexar à inscrição cópias digitalizadas do laudo médico e demais documentos comprobatórios.

Candidatos que se sentirem impedidos de fazer a prova no sábado, por motivo religioso, devem anexar cópia digital de atestado comprobatório da confissão religiosa, emitido pelo representante qualificado da comunidade religiosa. O prazo para solicitação do atendimento especial é das 15h do dia 13 de outubro às 18h do dia 3 de novembro.

Comprovante definitivo de inscrição

O comprovante definitivo de inscrição deverá ser acessado e impresso pelos próprios candidatos a partir das 15h do dia 9 de fevereiro de 2021. A UFJF não enviará o documento pelos Correios, nem o entregará pessoalmente.

Cuidados especiais

Em virtude da pandemia do novo coronavírus, novas orientações para realização das provas foram acrescidas no edital. Será obrigatório o uso de máscara facial que cubra completamente a boca e o nariz durante toda a realização das provas. A exigência visa a cumprir os protocolos de biossegurança da UFJF. A Universidade não fornecerá máscaras aos candidatos.

Durante a identificação, os candidatos deverão higienizar suas mãos com álcool gel próprio, desde que esteja em recipiente transparente e sem rótulo, ou fornecido pelo aplicador de provas.

Todas as outras exigência e obrigações para a realização das provas estão presentes no edital.

Habilidade específica

Os candidatos ao curso de Música deverão fazer provas de habilidade específica em datas ainda a ser informadas pela Copese em edital complementar.

Resultados

As notas das provas do Módulo III do Pism serão divulgadas no dia 7 de abril de 2021. O resultado final, após a interposição e análise dos recursos, sai no dia 15 de abril de 2021. As notas das provas dos Módulos I e II serão divulgadas no dia 8 de junho de 2021, sendo o resultado final publicado em 17 de junho de 2021.

