Sexta-feira, 9 de outubro de 2020, atualizada às 8h25

Romeu Zema inaugura Centro de Regulação Integrada em Saúde em Juiz de Fora

Da redação



O governador Romeu Zema inaugurou nesta quinta-feira, 8 de outubro, em Juiz de Fora, na Zona da Mata, o Centro de Regulação Integrada em Saúde. O local sediará a Central Regional de Regulação Assistencial Sudeste, a Central de Regulação Municipal e o Samu. Anteriormente, esses serviços funcionavam separadamente, o que tornava o atendimento à população menos ágil. “Essa integração não exigiu a construção de um novo prédio, exigiu boa vontade e cooperação entre áreas diferentes para que o Estado fique mais eficiente. É um protótipo aqui implantado e que, com certeza, será expandido para as outras 13 microrregiões de Saúde do Estado”, afirmou o governador.

A partir de agora, ao acionar o Samu para atendimento a uma vítima, será possível, no mesmo local, identificar a vaga e encaminhar o paciente para o hospital de referência mais próximo.

O espaço será gerido pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Sudeste (Cisdeste), que reúne 94 municípios mineiros para atendimento de urgência e emergência. Em 2019, o Cisdeste realizou mais de 100 mil atendimentos na região, entre saídas de ambulância e orientação médica.

Melhor atendimento

O secretário de Estado de Saúde, o médico Carlos Eduardo Amaral, destacou que a integração é um exemplo do papel do Estado ao entregar melhores serviços aos cidadãos. “Demos passos importantes na Saúde. Estamos com muitas entregas, uma política hospitalar nova. Em Juiz de Fora, vamos dar um passo no sentido de integrar 192, regulação municipal, regulação estadual e evitar o distanciamento que trazia descompasso e atraso”, completou.

O presidente do Cisdeste, Honorio de Oliveira, elogiou a gestão estadual. “Essa é uma obra importante, não de gastos financeiros, mas pelo que representa no atendimento à urgência e emergência. O Samu faz um trabalho que alivia as prefeituras. A gestão passada deixou o Cisdeste sete meses sem repasses, assim como as prefeituras, e agora isso está em dia”, pontuou.

Respiradores

Durante a agenda, o governador também fez a entrega simbólica de 49 equipamentos - 24 ventiladores invasivos, 5 bipaps, 15 monitores, 3 cardioversores e 2 ventiladores de transporte – aos hospitais Therezinha de Jesus, João Penido e Ana Nery, para auxiliar no atendimento aos pacientes com covid-19.

Durante a pandemia, a macrorregião Sudeste ainda recebeu 177 equipamentos, sendo 61 ventiladores invasivos, 25 bipaps, 74 monitores, 10 cardioversores e 7 ventiladores de transporte. Também houve acréscimo de 148 novos leitos entre fevereiro e setembro, crescimento de 58,5%.

Visitas

Também em Juiz de Fora, Zema visitou a Indústria de Materiais Bélicos do Brasil (Imbel). Em seguida, participou de encontro com o arcebispo metropolitano Dom Gil Antônio Moreira.

