Sábado, 10 de outubro de 2020, atualizada às 8h15

Covid-19: Brasil tem 149 mil mortes e 5,05 milhões de casos acumulados



Agência Brasil



O Brasil chegou a 149.639 mortes em função da pandemia do novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, foram registrados 682 óbitos por covid-19. Até quinta-feira, 8 de outubro, as autoridades de saúde tinham contabilizado 148.957. Outros 2.310 falecimentos estão em investigação.

O número de pessoas que foram infectadas desde o início da pandemia totalizou 5.055.888. Entre quinta e sexta, o Ministério da Saúde recebeu notificação de 27.444 diagnósticos positivos para covid-19. Até quinta, o painel marcava 5.028.444 casos acumulados.



Os dados estão no balanço diário do Ministério da Saúde, divulgado na noite desta sexta-feira , 9 de outubro. Eles são uma sistematização de informações enviadas pelas secretarias estaduais de saúde de todo o país.

Ainda há 472.654 pacientes em acompanhamento. De acordo com o ministério, 4.433.595 pessoas já se recuperaram da doença.

A evolução da pandemia nesta semana mostrou uma estabilização da curva de casos (-0,5) e uma leve redução da curva de mortes (-6%).

Covid-19 nos estados

Os estados com mais mortes são São Paulo (37.068), Rio de Janeiro (19.222), Ceará (9.126), Pernambuco (8.397) e Minas Gerais (7.992). As Unidades da Federação com menos casos são Roraima (670), Acre (674), Amapá (725), Tocantins (1.002) e Mato Grosso do Sul (1.409).

Comparação internacional

De acordo com o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde divulgado ontem(8), o Brasil é o 3º país em número de casos, atrás da Índia (6,4 milhões) e Estados Unidos (7,3 milhões), ambos bem mais populosos. Já no ranking de mortes por covid-19, o Brasil ocupa a 2ª colocação, atrás dos Estados Unidos (208,7 mil).

Na lista de incidência por países (casos por 1 milhão de habitantes), o Brasil está na 8ª posição, com 23,3 mil. Já no ranking de mortalidade (mortes por 1 milhão de habitantes, o país ficou na 3ª colocação (694,7), atrás apenas de Bélgica (867) e Peru (989).

