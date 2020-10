Sábado, 17 de outubro de 2020, atualizada às 11h16

Casa da Mulher faz parceria para realização de exames



Da redação



Mulheres vítimas de violência doméstica, assistidas pela Casa da Mulher – Centro de Referência da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), serão encaminhadas para realização de exames ginecológicos, citológicos e mamografias, gratuitamente. A ação, denominada “Maré Rosa”, é resultante da parceria da Casa com o projeto “Maré”, desenvolvido pela advogada Maíra Gondim Almeida e a estudante de Psicologia, Mayumi Oka Penna.

“O trabalho da Casa da Mulher é realizado com muitas mãos, e neste mês em que marcamos a luta contra o câncer de mama, com o Outubro Rosa, é fundamental que nos unamos em ações que visem à prevenção. Prestar esse atendimento às mulheres que chegam à Casa, por tantas vezes desamparadas, é contribuir para que sejam reinseridas, não só socialmente, mas no aspecto da própria saúde feminina”, destacou a coordenadora da Casa, Maria Luiza Moraes.

A estudante, e uma das idealizadoras do projeto, Mayumi Penna, explicou que a parceria foi fortalecida em função do trabalho já realizado pela Casa: “Nossa ação foi baseada na ideia de complementar o serviço oferecido. Acreditamos que todo apoio a essas mulheres é fundamental e necessário, e o acesso à saúde é serviço básico, ao qual, muitas vezes, elas não têm acesso. Por isso, juntamos forças, através de parceiros e voluntários, para fornecer atendimento ginecológico, exames preventivos e tratamento oncológico, se necessário. Aliamos esta ação ao ´Outubro Rosa`, porque acreditamos que, além de conscientizar, precisamos agir”.

As mulheres que necessitam do atendimento da Casa serão direcionadas, mediante agendamento, a clínica particular, para atendimento. Inicialmente, a ação será limitada a cem pessoas. Os atendimentos ginecológicos ocorrerão aos sábados, em outubro, a partir do dia 17, e poderão se estender para novembro e dezembro, conforme a demanda. Os exames citológicos serão realizados por laboratório especializado, e, posteriormente, encaminhados e analisados por profissionais da Associação Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer de Juiz de Fora (Ascomcer). As mulheres que, eventualmente, necessitarem de tratamento oncológico, serão encaminhadas para tratamento na própria unidade hospitalar. A Ascomcer também garantirá, nessa parceria com o "Maré Rosa", mamografia para as mulheres que estejam na faixa etária de 50 a 69 anos.

A “Casa da Mulher”

O Centro de Referência está realizando os atendimentos de segunda a sexta-feira, mediante agendamento. Os atendimentos jurídicos e emissão de medidas protetivas estão funcionando das 8 às 12 horas, e o psicológico, das 13 às 17 horas. O agendamento deve ser realizado pelo telefone 3690-7292. O endereço é Rua Uruguaiana, 94, Bairro Jardim Glória.



