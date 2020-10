Quarta-feira, 21 de outubro de 2020, atualizada às 11h11

PF combate fraudes na compra de material contra covid-19 em Juiz de Fora



Da redação



Policiais federais realizam, nesta quarta-feira, 21 de outubro, uma operação contra um suposto esquema de fraudes na compra de insumos e equipamentos para o combate à covid-19 em Juiz de Fora. A operação Guaxinim cumpre mandados de busca e apreensão para encontrar evidências da prática de crimes.

Segundo a Polícia Federal, em diferentes ocasiões, uma mesma fornecedora foi contratada - em caráter emergencial e com dispensa de licitação - para fornecer máscaras cirúrgicas descartáveis e álcool com preços 74% acima do valor de mercado.

De acordo com a PF, o superfaturamento apontado pela Controladoria Geral da União (CGU) variou de 56% a 74% acima de valores de mercado, o que teria causado prejuízo de R$ 700 mil.

As investigações mostraram que uma empresa contratada tem pequeno porte e uma razão social diversa do objeto contratado. Também foi constatado atraso na entrega do material, que não estava de acordo com as especificações técnicas requeridas.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Juiz de Fora que informou que vai se pronunciar posteriormente.



