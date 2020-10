Sábado, 24 de outubro de 2020, atualizada às 7h50



Cadastramento em creches começa na próxima segunda-feira em Juiz de Fora



Da redação



A Secretaria de Educação (SE) realiza, entre os dias 26 de outubro e 20 de novembro, o cadastramento para vagas em creches parceiras que serão disponibilizadas em 2021. As vagas atendem crianças de zero a três anos e 11 meses de idade. O edital foi publicado na manhã desta sexta-feira, 23, nos Atos do Governo.

Em razão do atual estado de emergência declarado em resposta à pandemia da Covid-19, o cadastro será dividido em duas etapas: o atendimento online e o presencial. A intenção é evitar aglomerações e, ao mesmo tempo, facilitar o acesso das famílias ao registro de suas solicitações às vagas a serem disponibilizadas.

1ª Etapa: Atendimento Online

Nesta etapa será necessário o preenchimento do formulário eletrônico correspondente ao processo de inscrição de forma digital. Para essa etapa podem ser utilizados equipamentos como tablets, computadores e smartphones, acessando o link: http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.

Os responsáveis devem declarar os dados solicitados, não deixando de observar todas as recomendações em destaque em cada campo. Esses dados são determinantes na análise e na classificação final. É permitido o registro de apenas uma ficha por Criança, e não haverá envio, físico ou digital, de nenhum documento ou comprovante.

A responsabilidade pela exatidão e veracidade das informações coletadas é do responsável familiar, que poderá ter a sua solicitação recusada em caso de omissão e de prestação de informações falsas ou enganosas. Os canais de comunicação, telefones e e-mails informados nos materiais e plataformas de divulgação da Secretaria de Educação, darão suporte a todas as dúvidas dos interessados.

2ª Etapa: Atendimento Presencial

A segunda etapa do processo é o atendimento agendado pela Secretaria, a ser informado através dos dados de contato registrados na etapa anterior. Todas as recomendações sanitárias em vigor serão seguidas, evitando o acúmulo de pessoas nos locais e a redução do tempo de espera. Na impossibilidade de comparecimento no dia e horário agendados, o Responsável Familiar deve comunicar o fato com 24 horas de antecedência sob pena de ser excluído do processo de inscrição. Nesse momento, será verificada a comprovação das informações registradas remotamente no formulário. Portanto, é fundamental que apresente toda a documentação abaixo relacionada.

Documentação original e cópia

- Comprovante de residência;



- Identidade do responsável pela criança e de todos os adultos da casa;



- Certidão de nascimento das crianças e dos adolescentes que moram na casa (de 0 até 17 anos);



- Comprovante de renda de todos os maiores de 18 anos e, se for o caso, do adolescente aprendiz, inclusive Bolsa Família.



- Apresentar: Carteira de Trabalho ou Contra Cheque ou Demonstrativo de Crédito de Benefício - DCB (este é retirado no banco onde recebe o benefício, como: aposentados, auxílio-doença, auxílio-maternidade, LOAS/BPC e seguro desemprego). Em caso de autônomo (trabalha por conta própria), fazer uma declaração de sua renda;



- Laudo médico para as crianças com deficiência ou neoplasia (câncer);



- Laudo médico com o nome do cuidador, em caso de familiar dependente por doença;



Documentação original



- Guarda formal da criança, caso não seja o pai ou a mãe;



- Comprovante de matrícula na creche, em caso de irmãos frequentando a mesma unidade;



- Documento de encaminhamento da Casa de Acolhimento, Família Acolhedora, Vara da Infância, Conselho Tutelar, CRAS ou CREAS, caso a família esteja vivenciando situação de vulnerabilidade social;



- Número de Identificação Social (NIS) da criança.



Ao fazer o cadastro, o responsável deve ficar atento a todas as recomendações vigentes no formulário. Alterações ainda podem ser realizadas durante o Atendimento Presencial. Portanto, tenha calma e procure acionar o suporte para as dúvidas anteriores à gravação do formulário.



O suporte está disponível através do e-mail: cadastrocreche2021@gmail.com, ou por telefone nos números: : (32) 3690-7721 ou (32) 98432-5239.



As informações contidas no formulário estão protegidas por sigilo. Todo o acesso é monitorado e controlado.



Informação importante



Para as crianças que já estão matriculadas em 2020 a Secretaria reforça o pedido para que os pais e responsáveis façam contato com as creches, a fim de obterem as atividades lúdicas que foram elaboradas para esse momento de distanciamento social. Essas atividades podem ser recebidas via “Whatsapp”.

