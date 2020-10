Terça-feira, 27 de outubro de 2020, atualizada às 18h45

Mais quatro bairros entram na lista com mais casos confirmados de Covid-19



Da redação



Nesta terça-feira, 27 de outubro, a Secretaria de Saúde divulgou novo boletim com o perfil epidemiológico da Covid-19 na cidade. Dos 6.988 casos de pessoas com contaminação confirmada até esta data, 3.700 são mulheres e 3.288 homens. Nesta semana, quatro bairros entraram para a lista dos locais com maiores casos positivos da doença: Fábrica (39), Aeroporto (37), Morro da Glória (36) e Centenário (35).

Até o momento, o Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental (Dvea), da SS, registrou:



- 464 casos no Centro

- 307 no São Mateus

- 207 no São Pedro

- 190 no Benfica

- 131 no Altos Passos

- 129 no Progresso

- 127 no Nova Era

- 124 no Santa Luzia

- 122 no Santa Helena

- 117 no Cascatinha

- 114 no Bom Pastor

- 107 no Bandeirantes

- 88 no Paineiras

- 88 no Teixeiras

- 87 no Santa Terezinha

- 86 no Linhares

- 85 no Bairu

- 83 no Monte Castelo

-81 no Grama

- 80 no Granbery

- 79 no Nossa Senhora de Lourdes

- 77 em Santa Cruz

- 75 no Grajaú

- 73 no Ipiranga

-71 no Santo Antônio

-69 no Nossa Senhora Aparecida

-68 no Barbosa Lage

-63 no Jardim Glória

-62 no Manoel Honório

-61 no Eldorado

-61 no Borboleta

-60 no Milho Branco

-58 no Dom Bosco

-57 no Vila Ideal

-56 no Estrela Sul

-55 no Francisco Bernadino

-54 no Democrata

-54 no Jóquei Clube

-54 no São Judas Tadeu

-53 no Industrial

-49 no Marumbi

-49 no Retiro

-47 no Jardim Natal

-47 no Nossa Senhora das Graças

-46 no Bonfim

-45 no Santa Efigênia

-43 no São Bernardo

-41 no Santa Rita

-41 no Nova Benfica

-41 no Serra D’Água

-39 no Poço Rico

-39 no Costa Carvalho

-38 no Cidade do Sol

-38 no Santos Dumont.

Para esse informativo foram levantados números absolutos, o que significa que o dado não é baseado em incidência, quando é levado em consideração, por exemplo, o total de residentes de determinada área.

O boletim epidemiológico disponibilizado semanalmente é uma parceria intersetorial do Dvea e do Departamento de Planejamento e Informações da Saúde (Dpis), da SS. Números de casos por idade:



- Até um ano: 22 (0,31%)

- Um a nove anos: 120 (1,71%)

- Dez a 19: 188 (2,69%)

- 20 a 29: 1.186 (16,97%)

- 30 a 39: 1.701 (24,34%)

- 40 a 49: 1.304 (18,66%)

- 50 a 59: 1.116 (15,97%)

- 60 ou mais: 1.351 (19,33%)

Curados em Juiz de Fora

Dos 6.988 casos confirmados até esta terça-feira, 27, 6.478 são considerados como recuperados. Para obter este número, o Dvea levou em consideração todos os pacientes que apresentaram resultado de exame positivo para covid-19 (coronavírus) e que fizeram os 14 dias de isolamento, sem nenhuma intercorrência.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Recomendado

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.