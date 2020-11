Sexta-feira, 6 de novembro de 2020, atualizada às 8h44

HU abre 48 vagas para programas de residência em saúde



O Hospital Universitário (HU/Ebserh), da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), divulgou, nesta quarta-feira, 4 de novembro, o edital nº 01/2020, destinado à seleção de candidatos para Programas de Residência Multiprofissionais e Áreas Profissionais da Saúde. São oferecidas 48 vagas, distribuídas por quatro programas.

As atividades têm início no dia 1º de março de 2021; e as bolsas têm remuneração de R$ 3.330,43, de acordo com o estabelecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas das 12h da próxima terça-feira, 10 de novembro, até às 18h do dia 24 deste mês, exclusivamente pela internet, na página da Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde (Coremu). A taxa de inscrição é de R$ 180.

Podem se inscrever profissionais graduados que possuam registro no Conselho Regional Profissional, de acordo com a área/profissão de cada programa; além de graduandos do último ano ou último período do curso de graduação, de acordo com a área/profissão de cada programa.

No ato da matrícula, é obrigatória a apresentação do diploma ou atestado de Colação de Grau, além do Histórico Escolar. Candidatos estrangeiros ou formados no exterior devem apresentar cópia digitalizada do diploma revalidado no Brasil para ter sua inscrição confirmada.

Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) podem requerer isenção total do pagamento da taxa de inscrição. A solicitação deve ser feita das 12h desta terça, dia 10, até às 18h do dia 16 de novembro. O resultado dos pedidos de isenção estarão disponíveis a partir das 15h do dia 19.

Vagas

São oferecidas 48 vagas, distribuídas entre quatro programas, conforme as tabelas:

Programas e Área Profissional Número de vagas Farmácia 2 Gestão Hospitalar - Administração 2 Gestão Hospitalar - Economia 2









Multiprofissional em Saúde do Adulto com ênfase em doenças crônico-degenerativas Número de vagas Análises Clínicas (Farmácia) 2 Educação Física 2 Enfermagem 2 Farmácia 1 Fisioterapia 2 Nutrição 2 Psicologia 2 Serviço Social 2









Integrada Multiprofissional em Atenção Hospitalar Número de vagas Análises Clínicas (Farmácia) 4 Enfermagem 2 Farmácia 3 Fisioterapia 2 Nutrição 2 Psicologia 2 Serviço Social 2









Multiprofissional em Saúde da Família Número de vagas Enfermagem 4 Odontologia 2 Serviço Social 4

Processo seletivo

O processo seletivo será composto de duas etapas: avaliação de currículo e prova objetiva. A postagem do currículo e dos documentos comprobatórios – elencados no edital – deve ser feita no ato da inscrição, no período de 10 a 24 de novembro.

A avaliação do currículo tem caráter classificatório e eliminatório. O número de candidatos classificados para a prova objetiva em cada área/programa é de três por vaga, a partir da maior nota. Se houver empate na nota do último selecionado, serão convocados para a prova objetiva todos os que obtiverem nota igual ao do último classificado.

O currículo, com peso 2, tem valor de cem pontos. A avaliação pela banca será realizada entre os dias 30 de novembro e 11 de dezembro; e a divulgação do resultado final da avaliação curricular está prevista para 22 de dezembro.

A prova objetiva, de caráter classificatório, será composta de 40 questões de múltipla escolha, sendo dez relacionadas aos conhecimentos de saúde pública e 30 de conhecimentos específicos da área profissional do candidato. A prova tem peso 8, com valor de cem pontos.

A aplicação da prova está marcada para o dia 17 de janeiro de 2020, das 9h às 12h. O gabarito preliminar das questões e o caderno de provas será divulgado no site da Coremu, no dia 18 de janeiro.

O resultado definitivo da prova objetiva e o resultado final do processo seletivo serão divulgados no dia 29 de janeiro, também pela internet.

Cuidados com a pandemia

Devido à pandemia de Covid-19, provocada pelo novo coronavírus, uma série de cuidados deverão ser tomados, em consonância com o Protocolo de Biossegurança da UFJF. Será obrigatória, por parte de todos os envolvidos no processo seletivo, a utilização de máscara facial que cubra completamente a boca e o nariz, sendo que a UFJF não fornecerá máscaras aos candidatos.

Não será permitida a presença de acompanhantes nas proximidades dos locais de prova, com o objetivo de evitar a aglomeração de pessoas. Além disso, será feita higienização prévia dos locais de aplicação das provas.

O candidato que comparecer ao local das provas sem documento válido e/ou sem a máscara de proteção facial deverá aguardar fora do local de aplicação até que algum familiar ou conhecido possa entregá-lo, até o horário de início do exame.

Durante a identificação, será necessária a higienização das mãos com álcool em gel próprio (recipiente transparente e sem rótulo) ou fornecido pelo aplicador, antes de entrar na sala de provas.



