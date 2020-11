Sexta-feira, 6 de novembro de 2020, atualizada às 19h



Covid-19: JF confirma mais uma morte e 84 novos casos em 24 horas

Da redação



A Secretaria de Saúde (SS) de Juiz de Fora (PJF) registrou nesta sexta-feira, 6 de novembro, mais uma morte pelo novo coronavírus no município, contabilizando 269 óbitos. A vítima é uma idosa, de 72 anos, que morreu nessa quinta-feira, 5. Como comorbidades, ela apresentava Doença Cardiovascular Crônica (DCC), Diabetes Mellitus e obesidade.

Com as atualizações, mais 84 novos casos positivos da covid-19 foram confirmados, contabilizando 7.391. Mais 219 novas suspeitas foram registradas, totalizando 26.422. Todos os dados são referentes a moradores de Juiz de Fora.

Restrições continuam

Integrantes do Comitê Municipal de Enfrentamento e Prevenção à Covid-19 se reuniram na noite de quinta-feira, 5, com objetivo de analisar os dados epidemiológicos de Juiz de Fora. O órgão decidiu manter as atuais restrições, devido à piora nos números de coronavírus na cidade.



Conforme os dados epidemiológicos apresentados pela gerente de Vigilância Epidemiológica e Ambiental da Secretaria de Saúde (SS), da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), Cecília Kosmman, após queda no número de mortes durante 17 dias consecutivos, os óbitos por covid-19 voltaram a crescer desde 28 de outubro. Além disso, os dados apontam aumento de novos casos. No mês passado, a inclusão de diagnósticos estava em queda. A média era de 20 confirmações diárias. Contudo, os números voltaram a subir após o último dia 25 – um dia depois do avanço oficial da cidade à “onda verde” – chegando a 50.



Diante deste cenário, o comitê deliberou por manter as restrições como autosserviço (self-service) em bares, restaurantes e similares, além da proibição de venda de qualquer produto para o público, em pé, nestes estabelecimentos. Atividades de entretenimento nos bares também seguem vedadas. Foi mantida a desautorização de funcionamento de parques de diversão e temáticos, discotecas, danceterias e similares, e os serviços de sauna, banhos e área de churrasqueira nos clubes sociais da cidade.



Eventos, reuniões e atividades estão liberados na “onda verde”, seguindo as regras do programa “Minas Consciente”: distanciamento de quatro metros quadrados por pessoa, em locais abertos, e dez em ambientes fechados, como no caso dos cinemas. O comitê voltará a se reunir na quinta-feira, 12.

