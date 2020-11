Sexta-feira, 13 de novembro de 2020, atualizada às 18h38



Covid-19: Juiz de Fora registra mais uma morte e 122 novos casos em 24 horas



Da redação



A Secretaria de Saúde (SS) de Juiz de Fora confirmou nesta sexta-feira, 13 de novembro, mais uma morte pelo novo coronavírus no município, contabilizando 275 óbitos. A vítima é um idoso, de 61 anos, que morreu nessa quinta-feira, 12. Nenhuma comorbidade foi relatada.

Com as atualizações, 122 novos casos positivos foram confirmados, contabilizando 7.957. Mais 206 novas suspeitas foram registradas, totalizando 27.563. Todos os dados são referentes a moradores de Juiz de Fora.

Boletim desta sexta-feira, 13:

- 27.563 suspeitos

- 7.957 confirmados

- 275 óbitos confirmados



A Prefeitura acrescentou, nesta sexta, mais oito leitos de unidade de tratamento intensivo (UTI) no Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Geraldo Teixeira (HPS). Por meio de nota, a assessoria informou que "a ampliação será efetivada em caráter emergencial e provisório, com objetivo de apresentar resposta rápida à atual situação epidemiológica da Covid-19 (coronavírus) no município e, dessa forma, continuar prestando atendimento a todas as pessoas que necessitarem de assistência. Está prevista também, para a próxima semana, a incorporação de 14 leitos de UTI à rede pública".

Neste momento, a Secretaria de Saúde aguarda a formalização do contrato junto ao estado de Minas Gerais. Antes da pandemia, Juiz de Fora contava com 108 leitos de UTI públicos. Durante o período de enfrentamento, a capacidade instalada (pública) do Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade foi ampliada em cerca de 69%, chegando agora a 183 leitos.





