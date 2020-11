Sexta-feira, 13 de novembro de 2020, atualizada às 8h

Juiz de Fora regride para a Onda Amarela do Minas Consciente



Da redação



Na noite desta quinta-feira, dia 12 de novembro, o Comitê Municipal de Enfrentamento e Prevenção à Covid-19 decidiu que a cidade vai regredir para a onda amarela do Programa Minas Consciente. A decisão foi tomada com base nos índices epidemiológicos nas últimas duas semanas. Somente nesta quinta-feira, Juiz de Fora teve mais 170 novos casos da covid-19, contabilizando 7.835.

Além disso, cinco hospitais do município atingiram 100% da taxa de ocupação dos leitos de unidade terapia intensiva (UTI) nesta quinta-feira.

De acordo com o painel gerencial de dados da Covid-19 desta sexta-feira, 13 de novembro, o Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU/UFJF), o Hospital Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira e o Instituto Oncológico não tem leitos disponíveis. O Albert Sabin e o Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus estão com 95% de ocupação.





Conforme a Prefeitura, um decreto que oficializa o retorno à onda mais restritiva e define quais mudanças deverão ser adotadas será publicado no Atos do Governo deste sábado. A Prefeitura informou também que o prefeito Antônio Almas (PSDB) fará uma live, na próxima segunda-feira, 16 explicando à população as mudanças a serem adotadas.

Ainda conforme a PJF, a decisão sinaliza um alerta à população de que o cenário do coronavírus na cidade está piorando, e que as medidas de prevenção à Covid-19 devem continuar sendo adotadas. O uso de máscara continua sendo obrigatório, bem como o distanciamento físico e o uso de álcool em gel, entre outras medidas.

Ondas

Veja, a seguir, exemplos de atividades que estão incluídas em cada uma das três etapas do plano Minas Consciente:

Onda 1 - vermelha - serviços essenciais



- Supermercados, padarias, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência

- Bares (somente para delivery ou retirada no balcão)

- Açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros

- Serviços de ambulantes de alimentação

- Farmácias, drogarias, lojas de cosméticos, lavanderias, pet shop

- Bancos, casas lotéricas, cooperativas de crédito

- Vigilância e segurança privada

- Serviços de reparo e manutenção

- Lojas de informática e aparelhos de comunicação

- Hotéis, motéis, campings, alojamentos e pensões

- Construção civil e obras de infraestrutura

- Comércio de veículos, peças e acessórios automotores



Onda 2 - amarela - serviços não essenciais



- Bares (consumo no local)

- Autoescola e cursos de pilotagem

- Salão de beleza e atividades de estética

- Comércio de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

- Papelaria, lojas de livros, discos e revistas,

- Lojas de roupas, bijuterias, joias, calçados, e artigos de viagem

- Comércio de itens de cama, mesa e banho

- Lojas de móveis e lustres

- Imobiliárias

- Lojas de departamento e duty free

- Lojas de brinquedos



Onda 3 - verde - serviços não essenciais com alto índice de contágio



- Atividades artísticas, como produção teatral, musical e de dança e circo

- Academias e demais atividades de condicionamento físico

- Cinemas, bibliotecas, museus, arquivos

- Parques, zoológicos e jardins

- Clubes

- Feiras, congressos, exposições, filmagens de festas, casas de festas, bufê

- Parques de diversão, discotecas, boliches, sinuca

- Bares com entretenimento (shows e espetáculos)

- Serviços de colocação de piercings e tatuagens

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Recomendado

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.