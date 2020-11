Quarta-feira, 18 de novembro de 2020, atualizada às 8h

SS atualiza perfil epidemiológico de casos confirmados de Covid-19



Da redação



Nesta terça-feira, 17 de novembro, a Secretaria de Saúde (SS) de Juiz de Fora divulgou novo boletim com o perfil epidemiológico da Covid-19 na cidade. Dos 8.179 casos de pessoas com contaminação confirmada até esta data, 4.331 são mulheres e 3.848 homens. A lista de bairros está anexada no final desta matéria.

Para este informativo foram levantados números absolutos, o que significa que o dado não é baseado em incidência, quando é levado em consideração, por exemplo, o total de residentes de determinada área.

O boletim epidemiológico disponibilizado semanalmente é parceria intersetorial dos departamentos de Vigilância Epidemiológica e Ambiental (Dvea) e de Planejamento e Informações da Saúde (Dpis), da SS.

Números de casos por idade



- Até um ano: 24 casos (0,29%)

- Um a nove anos: 139 (1,69%)

- Dez a 19: 235 (2,87%)

- 20 a 29: 1.397 (17,08%)

- 30 a 39: 1.993 (24,36%)

- 40 a 49: 1.500 (18,33%)

- 50 a 59: 1.284 (15,69%)

- 60 ou mais: 1.607 (19,64%)



Curados em Juiz de Fora



Dos 8.179 casos confirmados até esta terça-feira, 17, 7.361 são considerados como recuperados. Para obter este número, o Dvea levou em consideração todos os pacientes que apresentaram resultado de exame positivo para Covid-19 (coronavírus) e que permaneceram 14 dias em isolamento, sem nenhuma anormalidade.

