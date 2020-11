Quarta-feira, 18 de novembro de 2020, atualizada às 8h

Campanha contra Poliomielite tem adesão de quase 48% do público-alvo em JF



Da redação



A três dias do final da prorrogação da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, Juiz de Fora alcançou cobertura de 47,7% do público-alvo, crianças de um ano a cinco anos incompletos. O percentual ainda está muito distante do ideal preconizado pelo Ministério da Saúde (MS), que é de 95%. A meta é vacinar 24.033 crianças na cidade, mas até agora foram aplicadas 11.463 doses.

A campanha segue até sexta-feira, 20, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) das 8h às 10h30 e das 13h às 16h30. No Pronto Atendimento Médico (PAM) Marechal ela vai das 8h até às 16h30. Já no Departamento da Mulher, Criança e Adolescente (DSMCA) das 9 às 12h, o órgão funciona na rua São Sebastião,772.

Além da pólio estão sendo aplicadas vacinas contra o sarampo em pessoas entre 20 e 49 anos e a multivacinação destinada a atualizar a caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos.

