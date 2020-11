Sexta-feira, 20 de novembro de 2020, atualizada às XXhXX

Prefeito Antônio Almas anuncia mais 14 leitos de UTI em Juiz de Fora

Da redação



Juiz de Fora conta com mais 14 leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) no Sistema Único de Saúde (SUS). A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 19 de novembro, pelo Instagram do prefeito Antônio Almas.

Segundo ele, "desde o início da crise, em março, o trabalho da Prefeitura possibilitou que o número de leitos da UTI saltasse de 108 para 197, aumentando em 82% a capacidade de atendimento".

Atualmente, a cidade tem 1.706 leitos de enfermaria adulto e 283 de UTI. A taxa de ocupação da UTI na rede pública está em 83,61% e na rede privada 81,27% (com 84 pacientes internados). Na enfermaria, o índice está 63,95% (com 159 pacientes).



