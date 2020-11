Terça-feira, 24 de novembro de 2020, atualizada às 19h20

Juiz de Fora registra mais 5 mortes por Covid-19 e passa dos 300 óbitos

A Secretaria de Saúde (SS) de Juiz de Fora (PJF) registrou nesta terça-feira, 24 de março, mais cinco mortes pelo novo coronavírus no município, contabilizando 301 óbitos. Com as atualizações, 107 novos casos positivos foram confirmados, somando 8.814. Mais 430 suspeitas foram registradas, totalizando 29.885. Todos os dados são referentes a moradores de Juiz de Fora. Óbitos:

Idoso, de 89 anos, morreu nessa segunda-feira, 23. Comorbidades: Doença Cardiovascular Crônica (DCC) e Diabetes Mellitus (DM);

Idoso, de 75 anos, morreu nessa segunda-feira, 23. Comorbidades: Doença Cardiovascular Crônica (DCC), Diabetes Mellitus (DM), Doença Neurológica (DNC), Acidente Vascular Encefálico (AVE) e Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS);

Mulher, de 56 anos, morreu nesta terça-feira, 24. Comorbidades: Doença Cardiovascular Crônica (DCC), Diabetes Mellitus (DM) e obesidade;

Idoso, de 86 anos, morreu nesta terça-feira, 24. Comorbidades: Doença Cardiovascular Crônica (DCC), Diabetes Mellitus (DM), Doença Renal Crônica (DRC) e asma;

Idoso, de 60 anos, morreu no dia 8 de novembro. Comorbidade: Diabetes Mellitus (DM).

Perfil epidemiológico

A SS também divulgou novo boletim com o perfil epidemiológico da covid-19 na cidade. Dos 8.811 casos de pessoas com contaminação confirmada até esta data, 4.659 são mulheres e 4.152 homens.

Para este informativo foram levantados números absolutos, o que significa que o dado não é baseado em incidência, quando é levado em consideração, por exemplo, o total de residentes de determinada área.

O boletim epidemiológico disponibilizado semanalmente é parceria intersetorial dos departamentos de Vigilância Epidemiológica e Ambiental (Dvea) e de Planejamento e Informações da Saúde (Dpis), da SS.

Números de casos por idade

- Até um ano: 24 casos (0,27%)

- Um a nove anos: 153 (1,73%)

- Dez a 19: 254 (2,88%)

- 20 a 29: 1.538 (17,45%)

- 30 a 39: 2.156 (24,46%)

- 40 a 49: 1.611 (18,28%)

- 50 a 59: 1.368 (15,52%)

- 60 ou mais: 1.707 (19,37%)



Curados em Juiz de Fora



Dos 8.811 casos confirmados até esta terça-feira, 24, 7.833 são considerados como recuperados. Para obter este número, o Dvea levou em consideração todos os pacientes que apresentaram resultado de exame positivo para covid-19 (coronavírus) e que permaneceram 14 dias em isolamento, sem nenhuma anormalidade.

