Quarta-feira, 25 de novembro de 2020, atualizada às 8h27

Campanha de imunização contra poliomielite e sarampo é prorrogada



Da redação



A Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite, o Sarampo e a Multivacinação foram estendidas até 4 de dezembro.

A imunização contra a pólio é para crianças de um ano a menores de cinco, a de combate ao sarampo é direcionada à faixa etária de 20 a 49 anos e a multivacinação se propõe a atualizar a caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos. O objetivo do Ministério da Saúde (MS) é impedir a reintrodução de doenças já controladas ou eliminadas do país. O órgão reitera os cuidados necessários, para que a campanha aconteça com as medidas de proteção ao Covid-19.

Até 20 de novembro, quando terminou a primeira prorrogação da campanha, definida em função da baixa cobertura, o índice de vacinação do público alvo em relação à pólio, em Juiz de Fora, ficou em 53,45%. Foram imunizadas 12.845 crianças. A meta, desde o início, era atingir 95% das 24.033 crianças nessa faixa etária.

As vacinas podem ser encontradas nas unidades básicas de Saúde (UBSs), Pronto Atendimento Médico (PAM) Marechal e no Departamento da Mulher, Criança e Adolescente (DSMCA), que funciona na Rua São Sebastião, 772.

