Sexta-feira, 27 de novembro de 2020, atualizada às 18h30

Com 86,19% dos leitos de UTI ocupados, JF tem mais oito mortes por Covid-19



Da redação



De acordo com a Secretaria de Saúde (SS) de Juiz de Fora nesta sexta-feira, 27 de novembro, 305 pessoas estão hospitalizadas por covid-19 no município - 103 pacientes ocupam leitos de UTI e 202 de enfermaria (público e privado). A taxa de ocupação dos leitos de UTI da rede pública é de 82,23%. Já os leitos de UTI particulares, 94% estão ocupados. O índice de ocupação de UTI Geral (público - privado) é de 86,19%

Além disso, nesta sexta, 27, mais oito mortes pelo novo coronavírus no município foram registradas, contabilizando 316 óbitos. Com as atualizações, 73 novos casos positivos foram confirmados, somando 9.074. Mais 281 suspeitas foram registradas, totalizando 30.987. Todos os dados são referentes a moradores de Juiz de Fora. Óbitos:



Idosa, de 85 anos, morreu nesta quinta-feira, 26. Comorbidades: Doença Cardiovascular Crônica (DCC) e Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS);



Homem, de 39 anos, morreu no dia 11 de setembro. Comorbidades: imunodeficiência;



Idosa, de 67 anos, morreu no dia 15 de novembro. Sem comorbidades relatadas;



Idoso, de 80 anos, morreu nesta sexta-feira, 27. Comorbidades: Doença Cardiovascular Crônica (DCC), Asma, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Infarto agudo do miocárdio (IAM);



Idoso, de 77 anos, morreu nesta quinta-feira, 26. Comorbidades: pneumopatia crônica;



Idosa, de 87 anos, morreu nesta quinta-feira, 26. Comorbidades: Doença Cardiovascular Crônica (DCC), Diabetes Mellitus (DM) e Doença Neurológica Crônica (DNC);



Homem, de 38 anos, morreu nesta quinta-feira, 26. Comorbidades: Doença Cardiovascular Crônica (DCC), Diabetes Mellitus (DM) e obesidade;



Idosa, de 65 anos, morreu nesta sexta-feira, 27. Comorbidades: Doença Cardiovascular Crônica (DCC) e Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS).

Comitê proíbe cursos livres

Na última quinta-feira, 26, o Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus analisou um novo protocolo de biossegurança Covid-19 dos cursos livres de Juiz de Fora (treinamentos, formação profissional, cursos de gastronomia, capacitações, etc). Várias entidades que assinam o documento solicitavam a liberação das atividades presenciais. Mas, diante do número crescente de casos confirmados e mortes por Covid-19 na cidade, além de um novo recorde de hospitalizações no município devido à pandemia, a liberação não foi autorizada pelo órgão colegiado.

O comitê também avaliou uma deliberação da Fundação Getúlio Vargas (FGV) sobre uma prova nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) que acontece em todo o país no dia 6 de dezembro. Em Juiz de Fora, a prova ocorrerá no Instituto Vianna Júnior. Contudo, a deliberação não foi aprovada ainda porque o documento enviado pela FGV não especificava o protocolo de segurança para a realização da prova, como distanciamento e candidatos por sala. Por isso, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) vai solicitar mais informações e o envio dos protocolos da prova, para saber se os mesmos se enquadram com a situação do município.

Novo painel gerencial Covid-19

Na próxima terça-feira, 1º, às 15 horas, na Escola de Governo, durante coletiva de imprensa, o prefeito Antônio Almas lancará o novo painel gerencial com dados da Covid-19 em Juiz de Fora. A nova plataforma, criada pelo Departamento de Planejamento e Informações em Saúde (Dpis) da Secretaria de Saúde (SS) e inspirada no modelo da Universidade Johns Hopkins, foi apresentada ao comitê na reunião desta quinta-feira e é bem mais completa do que a atual, trazendo dados da doença por bairros, faixa etária mais atingida, comorbidades, entre outras informações que serão divulgadas na próxima semana.

Transição de governo

A partir da próxima semana, um representante da nova administração será convidado a participar das reuniões semanais do Comitê. O prefeito Antônio Almas informou aos integrantes do colegiado a necessidade de iniciar a preparação para o processo de transição entre as gestões da Prefeitura, após o resultado das eleições municipais, de modo a inteirar o próximo Governo sobre o cenário epidemiológico da cidade.

Fiscalização

Durante a reunião semanal do comitê, o secretário municipal de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano, Eduardo Schröeder, fez um balanço das ações de fiscalização entre segunda, 23, e esta quinta-feira, 26. Fiscais de posturas e guardas municipais realizaram 52 vistorias, emitiram 38 notificações, seis autos de infração para restaurantes que estavam desrespeitando a proibição de autosserviço (self-service), além da interdição de um estabelecimento.

Schröeder também informou que a Prefeitura iniciará nesta sexta-feira, 27, uma força-tarefa para multar 22 promotores de eventos, DJs, divulgadores e vendedores de ingresso de festas clandestinas em Juiz de Fora. Ao longo da semana, foram identificadas divulgações de festas irregulares. A multa para cada autuação é de R$ 4.849,17.

Contrapropaganda

Para combater essas festas clandestinas, a Secretaria de Comunicação Pública (Secom) realizou uma contrapropaganda em que o panfleto da festa recebe uma arte avisando da irregularidade do evento. Todos os organizadores foram notificados pela Semaur e serão autuados. As autuações serão encaminhadas ao Ministério Público (MP) para que o órgão também possa fazer a representação criminal contra a saúde pública.

Transporte coletivo

O secretário da Transportes e Trânsito, Eduardo Facio, também participou da videoconferência do comitê e apresentou dados do transporte coletivo para os membros do colegiado. O titular da Settra informou que a frota de ônibus hoje está operando com 67% do total de veículos. Essa redução está ligada à pandemia da Covid-19. Antes da chegada do vírus, o transporte coletivo tinha 340 mil usuários por dia. Atualmente são 160 mil usuários por dia, uma redução de mais de 50% de usuários.

Como a demanda pelo serviço diminuiu, a frota de ônibus nas ruas também foi reduzida. Contudo, a Settra informou que nos horários de pico, entre 5h e 9h da manhã e das 17h às 19h, a Secretaria sempre faz adequações da frota para atender de forma satisfatória os usuários.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Recomendado

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.