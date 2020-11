Sexta-feira, 27 de novembro de 2020, atualizada às 8h40

Covid-19: Brasil tem 171 mil mortes e 6,2 milhões de casos acumulados



Da redação



O número de casos acumulados de covid-19 passou de 6.166.606 para 6.204.220 entre quarta e quinta-feira, 26 de novembro. Nas últimas 24 horas, foram registrados 37.614 diagnósticos positivos para a doença, abaixo dos 47.898 acrescidos às estatísticas de quarta.

As mortes decorrentes da pandemia do novo coronavírus saíram de 170.769 para 171.460. Também entre quarta e quinta, foram registradas 691 óbitos, número superior às 654 notificações incluídas no balanço de quarta. Ainda há 2.177 óbitos em investigação.

As informações estão na atualização diária do Ministério da Saúde, divulgada na noite desta quinta-feira. O órgão divulga a cada dia um balanço a partir de informações repassadas pelas secretarias estaduais de saúde.

Ainda conforme a atualização do ministério, há 504.161 pacientes em acompanhamento. Outras 5.528.599 pessoas já se recuperaram da doença.

Covid-19 nos estados

Os estados com mais mortes pela covid-19 são São Paulo (41.773), Rio de Janeiro (22.394), Minas Gerais (9.904), Ceará (9.545) e Pernambuco (8.987). As Unidades da Federação com menos óbitos pela doença são Acre (722), Roraima (723), Amapá (802), Tocantins (1.155) e Rondônia (1.535).

