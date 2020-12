Terça-feira, 1 de dezembro de 2020, atualizada às 18h50

JF confirma mais oito mortes e taxa de ocupação de leitos de UTI chega a 83,28%



Da redação



De acordo com a Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), nesta terça-feira, 1° de dezembro, 332 pessoas estão hospitalizadas por Covid-19 no município - 115 pacientes ocupam leitos de UTI e 217 de enfermaria (público e privado). A taxa de ocupação dos leitos de UTI da rede pública é de 77,15%. Já os leitos de UTI particulares, 98% estão ocupados. O índice de ocupação de UTI Geral (público - privado) é de 83,28%.

Nesta terça, 30, mais oito mortes foram registradas pelo novo coronavírus no município, contabilizando 333 óbitos. Com as atualizações, 210 novos casos positivos foram confirmados, somando 9.429. Mais 451 suspeitas foram registradas, totalizando 32.042. Todos os dados são referentes a moradores de Juiz de Fora. Óbitos:

Idosa, de 88 anos, morreu na sexta-feira, 27. Comorbidades: Doença Cardiovascular (DCC), Diabetes Mellitus (DM), Doença Neurológica Crônica (DNC);



Idosa, de 60 anos, morreu na sexta-feira, 27. Sem comorbidades relatadas;



Idoso, de 76 anos, morreu na sexta-feira, 27.Comorbidades: Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS);



Idosa, de 77 anos, morreu na quinta-feira, 26. Comorbidades: Doença Cardiovascular (DCC) e Diabetes Mellitus (DM);



Idoso, de 78 anos, morreu na segunda-feira, 30. Comorbidades: Doença Cardiovascular (DCC), Diabetes Mellitus (DM), pneumopatia e obesidade;



Idosa, de 74 anos, morreu no sábado, 28. Comorbidade: Doença Cardiovascular (DCC);



Idosa, de 87 anos, morreu na segunda-feira, 30. Comorbidades: Doença Neurológica Crônica (DNC) e Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS);

Homem, de 49 anos, morreu nesta terça-feira, 1º. Comorbidades: gastrite, hipertireoidismo, hiperglicemia.



