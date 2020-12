Quarta-feira, 9 de dezembro de 2020, atualizada às 6h

Covid-19: Brasil registra 51 mil casos e 842 mortes em 24 horas



Da redação



Nas últimas 24 horas foram registradas 842 novas mortes pela covid-19 e 51.088 novos casos da doença no Brasil. Há 642.131 pacientes em acompanhamento e 5.854.709 pessoas já se recuperaram. A atualização foi divulgada pelo Ministério da Saúde no início da noite desta terça-feira, 8 de dezembro.



Os óbitos em consequência da pandemia do novo coronavírus totalizaram 178.159 hoje. Na segunda, o sistema de dados da pasta sobre a covid-19 marcava 177.317 óbitos. Ainda há 2.230 falecimentos em investigação.

O número de pessoas infectadas pelo vírus desde o início da pandemia atingiu 6.674.999. Ontem, o painel do Ministério da Saúde trazia 6.623.911 casos acumulados.

O balanço do ministério é divulgado diariamente a partir de notificações enviadas pelas secretarias estaduais de saúde. Normalmente, os casos são menores aos domingos e segundas-feiras em função da dificuldade de alimentação pelas secretarias estaduais de Saúde. Já às terças-feiras, eles podem subir em função do acúmulo de registros atualizado.

Estados

A lista dos estados com mais mortes pela covid-19 é encabeçada por São Paulo (43.282), Rio de Janeiro (23.270), Minas Gerais (10.345), Ceará (9.738) e Pernambuco (9.186). As Unidades da Federação com menos óbitos pela doença são Acre (737), Roraima (744), Amapá (834), Tocantins (1.187) e Rondônia (1.610).

