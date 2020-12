Salários de dezembro dos servidores da PJF serão pagos no dia 29

por Da redação - 16/12/2020 07:57

O prefeito Antônio Almas anunciou, nesta terça-feira, 15 de dezembro, que irá realizar o pagamento dos salários dos servidores relativos a dezembro antes do fim do ano. “Isso foi possível graças ao esforço de vocês, servidores públicos, que nos ajudaram a diminuir despesas, o que possibilitou o pagamento. Essa conquista é de todos nós”, publicou o prefeito, no Instagram.



Anteriormente, o chefe do Executivo já havia informado que o depósito do 13º salário do funcionalismo público será efetuado nesta sexta-feira, dia 18.