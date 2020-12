Juiz de Fora bate novo recorde de hospitalização Covid-19

da Redação - 18/12/2020

A Secretaria de Saúde (SS) de Juiz de Fora (PJF) divulgou nesta sexta-feira, 18, que 425 pessoas estão hospitalizadas por covid-19 no município - 145 pacientes ocupam leitos de UTI e 280 de enfermaria (público e privado). A taxa de ocupação dos leitos de UTI da rede pública é de 85,27%. Já os leitos de UTI particulares, 95,45% estão ocupados. O índice de ocupação de UTI geral (público - privado) é de 88,92%.



O Estado de Minas Gerais reclassificou o óbito 374, como sendo de Maripá de Minas. O primeiro óbito desta sexta-feira, 18, portanto, é o 425. Mais nove mortes foram registradas pelo novo coronavírus no município, contabilizando 433 óbitos.



Com as atualizações, 239 novos casos positivos foram confirmados, somando 12.283. Mais 394 suspeitas foram registradas, totalizando 41.050. Todos os dados são referentes a moradores de Juiz de Fora.

Óbitos:

Mulher, de 57 anos, morreu nessa quinta-feira, 17. Comorbidade: imunodeficiência;



Idoso, de 73 anos, morreu nessa quinta-feira, 17. Sem comorbidades relatadas;



Idosa, de 75 anos, morreu nessa quinta-feira, 17. Comorbidades: Doença Cardiovascular Crônica (DCC) e Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS);



Idoso, de 61 anos, morreu nessa quinta-feira, 17. Comorbidades: Diabetes Mellitus (DM) e Doença Renal Crônica (DRC);



Idosa, de 74 anos, morreu nessa quinta-feira, 17. Comorbidades: Doença Cardiovascular Crônica (DCC), Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM);



Homem de 53 anos, morreu nesta sexta-feira, 18. Comorbidades: Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e obesidade;



Idoso, de 65 anos, morreu nesta sexta-feira, 18. Comorbidade: Acidente Vascular Encefálico (AVE) prévio.



Idosa, de 79 anos, morreu nesta sexta-feira, 18. Comorbidades: Doença Cardiovascular Crônica (DCC) e Diabetes Mellitus (DM);



Idoso, de 82 anos, morreu nesta sexta-feira, 18. Comorbidades: Doença Cardiovascular Crônica (DCC) e Doença Neurológica Crônica (DNC).