Margarida Salomão anuncia memorando com Instituto Butantan para aquisição de vacinas

da Redação - 19/12/2020 08:31

A prefeita eleita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT), anunciou, na noite desta sexta-feira, 18 de dezembro, um memorando com o Instituto Butantan para aquisição de mais de um milhão de doses de vacinas da Covid-19.



A informação foi divulgada durante a cerimônia de diplomação dos candidatos eleitos, no Fórum Benjamin Colucci. Por causa da pandemia, o evento foi restrito aos candidatos e funcionários da Justiça Eleitoral.



Ocasião tão nobre e especial, que abre a oportunidade para informar que já temos um memorando para conseguir o fornecimento de mais de um milhão de vacinas para Juiz de Fora a partir do mês de janeiro de 2021.



Uma boa notícia, que Juiz de Fora anseia e merece. — Margarida Salomão (@JFMargarida) December 18, 2020



Segundo Margarida, o documento foi assinado na quinta-feira, 17. No vídeo divulgado pelas redes sociais ela explicou: "nós assinamos esse memorando de entendimento entre o município e o Instituto Butantan para garantir, em janeiro de 2021, a oferta de um milhão de vacinas, que serão aplicadas dentro do nosso plano de imunização, que está sendo desenvolvido pela nossa secretária de Saúde, Ana Pimentel. Considerando, a gravidade do momento em que vivemos, com índices alarmantes".



A vacinação é uma grande esperança da população e nós não podíamos, neste momento de transição, simplesmente estar inertes. Então, mobilizamos e contamos com a colaboração do ex-deputado Marcus Pestana (PSDB), que disponibilizou pronta e gentilmente a servir de meio para nosso contato com o governador do Estado de São Paulo, João Dória".

A prefeita ainda ressaltou que "o primeiro propósito é prestigiar e aderir ao programa nacional de vacinação, mas na eventualidade de qualquer demora ou dificuldade por parte deste, já temos preparada uma alternativa, cuja viabilização técnica e logística será anunciada pela nossa secretária de Saúde".

De acordo com o documento, "a previsão de fornecimento da referida vacina deve ser tempestiva, devendo as partes, manifestar a plena disposição em ter uma quantidade disponível a partir de janeiro de 2021 com probabilidade de entregas adicionais em fevereiro e com maior volume a partir de maio".