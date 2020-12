Juiz de Fora confirma mais seis mortes e 303 novos casos positivos de Covid-19

da Redação - 22/12/2020 18:20

A Secretaria de Saúde (SS) Juiz de Fora registrou nesta terça-feira, 22 de dezembro, mais seis mortes pelo novo coronavírus no Município, contabilizando 454 óbitos. Com as atualizações, 303 novos casos positivos foram confirmados, somando 12.824. Mais 537 suspeitas foram registradas, totalizando 42.542. Todos os dados são referentes a moradores de Juiz de Fora.



Óbitos:



Idosa, de 80 anos, morreu nessa segunda-feira, 21. Comorbidades: Doença Cardiovascular Crônica (DCC), Diabetes Mellitus (DM) e pneumopatia crônica;



Idosa, de 89 anos, morreu no domingo, 20. Comorbidades: Doença Cardiovascular Crônica (DCC) e Doença Neurológica Crônica (DNC);



Idosa, de 78 anos, morreu nessa segunda-feira, 21. Comorbidades: Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM);



Idoso, de 74 anos, morreu nessa segunda-feira, 21. Comorbidades: Doença Neurológica Crônica (DNC) e Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS);



Homem, de 45 anos, morreu nesta terça-feira, 22. Comorbidades: Doença Cardiovascular Crônica (DCC), Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e obesidade;



Idoso, de 77 anos, morreu no sábado, 19. Comorbidades: Doença Neurológica Crônica (DNC) e Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS);



Boletim desta terça-feira, 22:



- 42.542 suspeitos

- 12.824 confirmados

- 454 óbitos confirmados



Taxa de ocupação

Nesta terça-feira, às 18h, o Painel de Covid-19 da Prefeitura informava que a taxa de ocupação de UTI do SUS está em 85,79%, de enfermaria 60,91% e UTI da rede particular, 87,95%.

Enfermaria





































UTI