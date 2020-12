Mais cinco bairros entram para a lista de localidades com mais casos de Covid-19

da Redação - 23/12/2020

A Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) divulgou novo boletim com o perfil epidemiológico da covid-19 na cidade. Dos 12.824 casos de pessoas com contaminação confirmada até terça-feira, 22, 6.801 são mulheres e 6.023 homens. Nesta semana, mais cinco bairros entraram para a lista dos locais com maior número de casos positivos da doença: Parque Independência (41), Igrejinha (39), Furtado de Menezes (37), Santos Anjos (36) e Olavo Costa (35).



Foram levantados em conta números absolutos. Os dados não são baseados em incidência, quando é levado em consideração, por exemplo, o total de residentes em determinada área.



O boletim epidemiológico é disponibilizado semanalmente em uma parceria intersetorial dos departamentos de Vigilância Epidemiológica e Ambiental (Dvea) e de Planejamento e Informações da Saúde (Dpis) da SS.



Números de casos por idade



- Até um ano - 26 casos (0,20%)



- Um a nove anos - 207 (1,61%)



- Dez a 19 anos - 400 (3,11%)



- 20 a 29 anos - 2.302 (17,95%)



- 30 a 39 anos - 3.158 (24,62%)



- 40 a 49 anos - 2.333 (18,19%)



- 50 a 59 anos - 1.945 (15,16%)



- 60 ou mais - 2.453 (19,12%)

Curados em Juiz de Fora

Dos 12.824 casos confirmados, 12.029 são considerados recuperados. Para obter este número, o Dvea levou em consideração todos os pacientes que apresentaram resultado de exame positivo para covid-19 (coronavírus) e permaneceram 14 dias em isolamento, sem nenhuma anormalidade.