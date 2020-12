Com estoque em baixa, Hemominas convoca doadores

da Redação - 29/12/2020 11:03

Com todo estoque de sangue abaixo do ideal, o Hemocentro Regional emitiu alerta à população nesta terça-feira, 29 de dezembro.



Os grupos A e O estão em estado crítico, mas todos os tipos sanguíneos precisam de reposição. A queda nas doações no fim de ano é comum, porém, foi agravada com a pandemia. O chamamento pretende despertar as pessoas para que doem sangue para evitar o desabastecimento nos hospitais da cidade e região.



Critérios para doação

Quem tiver condições de doar, deve comparecer na Rua Barão de Cataguases, s/n. Centro, de segunda-feira a sábado, das 7h às 12h, portando um documento oficial com foto. O doador não pode estar de jejum no dia da coleta. Após o almoço, aguardar 3 horas.



O Hemocentro Regional de Juiz de Fora atende a 57 hospitais em Juiz de Fora e 27 cidades da região.



Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos. Pessoas com mais de 60 anos somente poderão doar caso já tenham realizado uma doação antes dos 60 anos, independente do sexo, e devem respeitar o intervalo mínimo de seis meses entre as doações. Atenção, se o candidato à doação de sangue tem entre 16 e 17 ou mais de 60 anos, é importante conhecer as Normas e documentos necessários para doação de sangue.

Pesar mais de 50 kg;

Não ter tido hepatite após os 11 anos de idade;

Não ter sido exposto a situação de risco acrescido para doenças sexualmente transmissíveis;

Não ter ingerido bebida alcoólica pelo menos 12 horas antes;

Não ter feito tatuagem ou colocado piercing há pelo menos 1 ano;

Outros critérios serão avaliados durante sua consulta com o triagista.

Horário especial

31/12 (quinta-feira):

Hemocentro de Belo Horizonte: das 7h às 12h;

Hemocentro de Governador Valadares: das 7h30 às 11h;

Hemocentro de Uberaba: das 7h às 11h;

Hemocentro de Uberlândia: das 7h às 12h;

Hemocentro de Montes Claros: das 7h às 17h;

Hemocentro de Pouso Alegre: das 8h às 11h30;

Hemonúcleo de São João del-Rei: das 7h30 às 11h30;

Hemonúcleo de Diamantina: das 7h às 12h;

Hemonúcleo de Divinópolis: das 7h às 11h;

Hemonúcleo de Manhuaçu: das 7h30 às 11h;

Hemonúcleo de Ponte Nova: das 7h30 às 11h30;

Hemonúcleo de Passos: das 7h às 11h30;

Hemonúcleo de Ituiutaba: das 7h às 11h;

Unidade de Coleta de Betim: das 7h às 11h30;

Unidade de Coleta Estação BH: das 8h às 12h;

Unidade de Coleta Júlia Kubitschek: das 7h às 12h;

Demais unidades não funcionam nesse dia.

1º/01 (sexta-feira):

Todas as unidades estarão fechadas.



02/01 (sábado):

Hemocentro de Belo Horizonte: das 7h às 12h;

Hemocentro de Juiz de Fora: das 7h às 12h.



Demais unidades não funcionam nesse dia.

Agende sua doação

A Fundação Hemominas orienta a população para que agende suas doações online ou pelo MGapp - Cidadão. Em caso de não comparecimento, solicita-se cancelar o agendamento para disponibilizar o horário a outro candidato. Para mais informações, acesse o site da Fundação Hemominas.