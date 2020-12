Covid-19: Juiz de Fora registra mais sete mortes de idosos

da Redação - 30/12/2020 20:11

Mais sete idosos morreram em Juiz de Fora vítima da Covid-19, segundo levantamento da Secretaria de Saúde (SS), desta quarta-feira, 30 de dezembro. Com isso, o município chega a 504 óbitos.



Segundo o painel gerencial da SS, mais 81 novos casos positivos foram confirmados, somando 13.525. Além disso, a cidade tem 630 suspeitas, totalizando 44.910. Todos os dados são referentes a moradores de Juiz de Fora.

Idoso, de 65 anos, morreu nessa terça-feira, 29. Comorbidades: Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e trombose venosa profunda;



Idoso, de 65 anos, morreu nesta quarta-feira, 30. Comorbidade: Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS);



Idoso, de 70 anos, morreu no domingo, 27; Comorbidade: Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS);



Idosa, de 77 anos, morreu no dia 22 de dezembro. Comorbidades: Doença Cardiovascular Crônica (DCC), Diabetes Mellitus (DM) e Doença Neurológica Crônica (DNC);



Idoso, de 92 anos, morreu no dia 22 de dezembro. Sem comorbidades relatadas;



Idosa, de 82 anos, morreu nessa terça-feira, 29. Comorbidades: Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Doença Cardiovascular Crônica (DCC) e Diabetes Mellitus (DM);



Idosa, de 88 anos, morreu nessa terça-feira, 29. Comorbidades: Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Diabetes Mellitus (DM) e Doença Neurológica Sistêmica (DNC);

Boletim de leitos





De acordo com a SS, 357 pessoas estão hospitalizadas por covid-19 no Município - 137 pacientes ocupam leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e 220 de enfermaria (público e privado). A taxa de ocupação dos leitos de UTI da rede pública é de 81,40%. Já os leitos de UTI particulares, 77,68% estão ocupados. O índice de ocupação de UTI geral (público - privado) é de 80%.

