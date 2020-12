Mulheres lideram a lista de pacientes infectados por Covid-19 em JF

da Redação - 30/12/2020 21:06

As mulheres lideram a lista de pacientes infectados por Covid-19 em Juiz de Fora. Segundo o boletim divulgado nesta quarta-feira, 30 de dezembro, pela Secretaria de Saúde (SS), com o perfil epidemiológico, "dos 13.444 casos de pessoas com contaminação confirmada até terça-feira, 29, 7.122 são mulheres e 6.322 homens. Nesta semana, nenhum outro bairro (confira) entrou para a lista dos locais com maior número de casos positivos da doença".



Foram levantados em conta números absolutos. Os dados não são baseados em incidência, quando é levado em consideração, por exemplo, o total de residentes em determinada área.

Números de casos por idade

- Até um ano - 26 casos (0,19%)



- Um a nove anos - 215 (1,59%)



- Dez a 19 anos - 421 (3,13%)



- 20 a 29 anos - 2.426 (18,04%)



- 30 a 39 anos - 3.312 (24,63%)



- 40 a 49 anos - 2.433 (18,09%)



- 50 a 59 anos - 2.044 (15,20%)



- 60 ou mais - 2.567 (19,09%)





Curados em Juiz de Fora



Dos 13.444 casos confirmados até a última terça-feira, 29, 12.683 são considerados recuperados. Para obter este número, o Dvea levou em consideração todos os pacientes que apresentaram resultado de exame positivo para covid-19 (coronavírus) e permaneceram 14 dias em isolamento, sem nenhuma anormalidade.