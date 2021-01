Juiz de Fora contabiliza 516 mortes por Covid-19

da Redação - 04/01/2021 09:07

Mais cinco idosos morreram em Juiz de Fora por Covid-19, segundo os dados da Secretaria de Saúde divulgados neste domingo, 3 de janeiro de 2021.



Com isso, o município tem 516 morte, mais 303 suspeitos e 13.631 casos confirmados, sendo que 12.683 pacientes recuperados.

Dos últimos óbitos, três foram homens, com idade entre 68 e 82 anos. Todos apresentavam comorbidades. As duas mulheres, de 67 e 93 anos, também foram diagnosticadas com doenças pré existentes.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI do SUS está em 79,4%. Os leitos de enfermaria estão com 49,39 % de ocupação.

Óbitos

512: feminino, 93 anos. Óbito em 02/01. Comorbidade: Doença Neurológica Crônica

513: masculino, 78 anos. Óbito em 02/01. Comorbidades: Hipertensão Arterial Sistêmica, Doença Renal Crônica, pancreatite.

514: feminino, 67 anos. Óbito em 02/01. Comorbidades: Doença Cardiovascular Crônica, Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Melitus

515: masculino, 68 anos. Óbito em 03/01. Comorbidades: Doença Cardiovascular Crônica, Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Melitus

516: masculino, 82 anos. Óbito em 03/01. Comorbidade: outra pneumopatia crônica