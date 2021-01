Juiz de Fora confirma mais 13 mortes e total de óbitos chega a 541

A taxa de ocupação dos leitos de UTI do SUS está em 83,42%

da Redação - 05/01/2021

Nas últimas 24h, Juiz de Fora contabiliza mais 13 mortes por Covid-19, chegando a 541 óbitos confirmados no município, segundo o boletim da Secretaria de Saúde desta terça-feira, 5 de janeiro.

Conforme a pasta, a cidade tem mais 331 casos suspeitos, além de 14.105 casos confirmados.

Desse total, dez são homens (com idades entre 41 e 92 anos) e três são mulheres (com idades entre 62 e 73 anos). Todas as vítimas apresentavam comorbidades e eram moradoras da cidade.



Óbitos

Óbito 529: masculino, 82 anos. Óbito em 29/12/2020. Comorbidades: Doença cardiovascular crônica, outra pneumopatia crônica.

Óbito 530: masculino, 60 anos. Óbito em 29/12/2020. Comorbidades: Hipertensão arterial sistêmica, Diabetes melitus

Óbito 531: feminino, 62 anos. Óbito em 04/01/2021. Comorbidades: Hipertensão arterial sistêmica, Diabetes melitus

Óbito 532: feminino, 73 anos. Óbito em 04/01/2021. Comorbidades: Doença cardiovascular crônica, Hipertensão arterial sistêmica, Diabetes melitus, Doença renal crônica, outra pneumopatia crônica, obesidade

Óbito 533: masculino, 78 anos. Óbito em 03/01/2021. Comorbidade: Câncer



Óbito 534: masculino, 94 anos. Óbito em 04/01/2021. Comorbidade: Doença cardiovascular crônica

Óbito 535: masculino, 85 anos. Óbito em 31/12/2020. Comorbidades: Hipertensão Arterial Sistêmica , Doença renal crônica, outra pneumopatia crônica

Óbito 536: masculino, 75 anos. Óbito em 03/01/2021. Comorbidades: Hipertensão arterial sistêmica, Diabetes melitus, outra pneumopatia crônica

Óbito 537: feminino, 63 anos. Óbito em 29/12/2020. Comorbidade: Obesidade

Óbito 538: masculino, 41 anos. Óbito em 29/12/2020. Comorbidades: Doença cardiovascular crônica, obesidade

Óbito 539: masculino, 58 anos. Óbito em 31/12/2020. Comorbidade: Diabetes melitus

Óbito 540: masculino, 73 anos. Óbito em 03/01/2021. Comorbidade: Doença cardiovascular crônica

Óbito 541: masculino, 78 anos. Óbito em 03/01/2021. Comorbidade: Hipertensão arterial sistêmica



Leitos

De acordo com o Painel Gerencial, a taxa de ocupação dos leitos de UTI do SUS está em 83,42%. Os leitos de enfermaria estão com 55,23 % de ocupação.

Enfermaria

































UTI