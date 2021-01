Margarida Salomão anuncia mais dez leitos e criação do Fórum em Defesa da Vida em JF

da Redação - 05/01/2021

Juiz de Fora terá mais dez leitos de combate ao Covid-19 no Hospital João Penido. A informação foi divulgada na noite dessa segunda-feira, 4 de janeiro, durante coletiva de imprensa da prefeita Margarida Salomão. No encontro, a líder do Executivo também anunciou a implantação do Fórum em Defesa da Vida, a Mesa de Mediação de Conflitos, além do choque de zeladoria que já está em andamento nas ruas de Juiz de Fora. Todas as ações fazem parte dos primeiros atos da nova gestão da administração municipal.



“Conversei durante todo o dia com as mais diferentes representações da sociedade para tratar da crise sanitária e também da crise econômica e social. Está claro que as soluções que nós temos encaminhadas precisam ser revistas. É preciso assegurar eficácia não apenas no combate à pandemia, mas também garantir condições de trabalho e renda para as pessoas, inclusive as mais infortunadas e desprotegidas, exatamente aquelas que vêm se expondo, seja por necessidade profissional, seja por falta de opção. Em função disso fica claro que nós precisamos mobilizar a sociedade em favor de uma repactuação. E essa repactuação vai envolver a diferenciação de restrições para cada setor da vida social que assumirá também responsabilidades no sentido de promover, no seu âmbito, a segurança sanitária. A Prefeitura, evidentemente, vai cobrar de forma rigorosa as condições desse pacto que está sendo construído. Nós vamos nesta terça-feira, às 17 horas, com ampla representação da sociedade, da Prefeitura, do Município, tanto do poder Executivo quanto do poder Legislativo, criar o Fórum em Defesa da Vida em Juiz de Fora. E, nessa reunião de amanhã, vamos indicar os encaminhamentos para essa construção conjunta”.



Choque de Zeladoria



“Sobre o choque de zeladoria, a “operação Boniteza”, ela, na verdade, começou como uma operação SOS em função das chuvas do final de semana. Tivemos que lidar com muitas dificuldades, mas numa ação coordenada da Demlurb, com a Secretaria de Obras, com a Empav, Cesama e inclusive outras secretarias que tiveram que ser acionadas como a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Esporte, conseguimos atender ao máximo de demandas possível. Isso foi um ponto muito positivo no início do nosso mandato, principalmente em função da dedicação dos servidores”.



Mesa de Mediação e Solução de Conflitos



“Há outras duas importantes notícias que precisamos de dar à sociedade. Uma delas é a instalação da Mesa de Mediação de Conflitos. Estamos criando essa figura por decreto que é justamente para oferecer uma Mesa de Mediação e Solução de Conflitos, ou seja, um fórum para resolvermos os problemas que surgem no dia a dia da cidade. Essa mesa vai ser inaugurada com o problema da obra viária no Poço Rico. Vamos ter participando dessa mesa a comunidade do Poço Rico, a MRS, a mediação da Prefeitura, entre outros setores. Disse que trataríamos disso imediatamente no meu discurso de posse e estou cumprindo com a minha palavra. Na quinta-feira teremos a instalação dessa mesa, às 16 horas”.