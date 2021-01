Prefeitura de Juiz de Fora revoga decreto do lockdown

da Redação - 06/01/2021

Na noite dessa terça-feira, 5 de janeiro, durante o lançamento do Fórum de Defesa da Vida, a prefeita Margarida Salomão (PT) anunciou a revogação do decreto que colocava a cidade em lockdown, publicado pelo então prefeito Antônio Almas, no dia 25 de dezembro de 2020.

Segundo ela, "a cidade permanece no programa estadual "Minas Consciente" e segue na Onda Vermelha. Ainda conforme Margarida, os ônibus urbanos devem voltar a circular com 100% da frota. No entanto, a data ainda não foi informada.



Onda Vermelha

Os serviços considerados essenciais são permitidos, como:



- Supermercados, padarias, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência;



- Bares (somente para delivery ou retirada no balcão);



- Açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros;



- Serviços de ambulantes de alimentação;



- Farmácias, drogarias, lojas de cosméticos, lavanderias, pet shop;



- Bancos, casas lotéricas, cooperativas de crédito;



- Vigilância e segurança privada;



- Serviços de reparo e manutenção;



- Lojas de informática e aparelhos de comunicação;



- Hotéis, motéis, campings, alojamentos e pensões;



- Construção civil e obras de infraestrutura;



- Comércio de veículos, peças e acessórios automotores.