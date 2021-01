Juiz de Fora retorna para a Onda Amarela

da Redação - 07/01/2021

A prefeita Margarida Salomão (PT) anunciou, na noite desta quarta-feira, 7 de janeiro, o retorno de Juiz de Fora à onda amarela do programa Minas Consciente. No vídeo, ela cita que a cidade e a microrregião de Juiz de Fora evoluíram positivamente na condição sanitária.













"A nossa cidade teve uma boa notícia. Evoluímos positivamente no quadro sanitário e por isso retornamos à Onda Amarela do Programa Minas Consciente. Desse modo, cada setor terá um protocolo de segurança, a fim de permitir os cuidados com a saúde, mas também com o trabalho, renda e atividade econômica. Amanhã devemos editar um decreto, construído com a participação da sociedade, definimos os compromissos que cada setor assumimos no combate à pandemia".



O que é permitido na Onda Amarela?

- Bares (consumo no local);



- Autoescolas e cursos de pilotagem;



- Salões de beleza e atividades de estética;



- Comércio de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;



- Papelarias, lojas de livros, discos e revistas;



- Lojas de roupas, bijuterias, joias, calçados, e artigos de viagem;



- Comércio de itens de cama, mesa e banho;



- Lojas de móveis e lustres;



- Imobiliárias;



- Lojas de departamento e duty free;



- Lojas de brinquedos;



- Academias (com restrições);



- Agências de viagem;



- Clubes.