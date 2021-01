Mais dez mortes são registradas em Juiz de Fora por Covid-19

da Redação - 08/01/2021

Mais dez pessoas morreram em Juiz de Fora vítimas da Covid-19 nas últimas 24h. Os falecimentos foram confirmados pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) em boletim epidemiológico desta sexta-feira, 8 de janeiro.



Com a atualização, a cidade já contabiliza 564 óbitos em decorrência da doença. Além disso, ainda conforme o levantamento atualizado, nas últimas 24 horas foram registradas 158 novas confirmações de coronavírus na cidade. No total, já foram atestados 14.489 casos.

Óbito 555: masculino, 51 anos. Óbito em 07/01. Comorbidades: HAS, DM





Óbito 556: feminino, 80 anos. Óbito em 07/01. Comorbidades: DCC, DN



Óbito 557: masculino, 53 anos. Óbito em 08/01. Comorbidades: HAS, obesidade





Óbito 558: feminino, 70 anos. Óbito em 08/01. Comorbidades: DCC, DM





Óbito 559: feminino, 76 anos. Óbito em 08/01. Comorbidades: DCC, outra pneumopatia crônica





Óbito 560: feminino, 73 anos. Óbito em 08/01. Comorbidades: DCC, outra pneumopatia crônica





Óbito 561: feminino, 84 anos. Óbito em 08/01. Comorbidades: DCC, HAS, DM, dislipidemia





Óbito 562: feminino, 56 anos. Óbito em 07/01. Comorbidades: HAS, DM





Óbito 563: masculino, 86 anos. Óbito em 07/01. Comorbidades: HAS





Óbito 564: masculino, 76 anos. Óbito em 08/01. Comorbidades: HAS