Covid-19: Juiz de Fora registra mais 12 mortes nas últimas 24h

da Redação - 11/01/2021 20:06

A Secretaria de Saúde de Juiz de Fora registrou, nesta segunda-feira, 11 de janeiro, mais 12 óbitos em decorrência da Covid-19 na cidade. No domingo, 10 três òbitos foram confirmados. Com as atualizações, o município já contabiliza 581 mortes ocasionadas por consequências da infecção pelo coronavírus, além de 48.591 casos suspeitos e 14.627 confirmados.

Segundo o painel gerencial da Prefeitura, a cidade tem 401 pessoas internadas (256 em leitos de enfermaria e 145 em UTI). A taxa de ocupação de UTI dos SUS está em 82,41%.





Óbito 570: feminino, 100 anos. Óbito em 09/01. Comorbidades: DNC, HAS, DM

Óbito 571: feminino, 58 anos. Óbito em 09/01. Comorbidades: DM, obesidade



Óbito 572: feminino, 64 anos. Óbito em 10/01. Comorbidades: HAS, outra pneumopatia crônica



Óbito 573: masculino, 78 anos. Óbito em 11/01. Comorbidades: DCC, HAS, DM



Óbito 574: masculino, 60 anos. Óbito em 07/01. Comorbidades: DCC, DM, obesidade



Óbito 575: masculino, 77 anos. Óbito em 10/01. Comorbidades: HAS, DM, DRC, DHC, imunodeficiência



Óbito 576: masculino, 96 anos. Óbito em 10/01. Comorbidades: DCC, CA



Óbito 577: feminino, 63 anos. Óbito em 08/01. Comorbidades: DCC, obesidade, outra pneumopatia crônica



Óbito 578: feminino, 80 anos. Óbito em 08/01. Comorbidades: DCC, DM, obesidade



Óbito 579: feminino, 81 anos. Óbito em 07/01. Comorbidades: DCC, DNC



Óbito 580: masculino, 80 anos. Óbito em 11/01. Comorbidades: DCC, HAS



Óbito 581: masculino, 69 anos. Óbito em 10/01. Comorbidades: HAS, DM