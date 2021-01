Mais três idosos morrem por Covid-19 em Juiz de Fora

da Redação - 11/01/2021 09:07

No último domingo, 10 de janeiro, mais três idosos morreram por Covid-19 em Juiz de Fora. Segundo os dados da Secretaria de Saúde do município, todas as vítimas (dois homens, de 77 e 82 anos e uma mulher, de 77) apresentavam comorbidades. Com as atualizações, a cidade contabiliza 48.138 casos suspeitos, 14.578 confirmados e 569 óbitos confirmados.



Segundo o painel gerencial da Prefeitura, a cidade tem 401 pessoas internadas (256 em leitos de enfermaria e 145 em UTI). A taxa de ocupação de UTI dos SUS está em 82,41%.

Óbito 567: feminino, 77 anos. Óbito em 10/01. Comorbidades: DCC, HAS, DM

Óbito 568: masculino, 82 anos. Óbito em 10/01. Comorbidade: HAS



Óbito 569: masculino, 77 anos. Óbito em 10/01. Comorbidades: DCC, HAS, hiperplasia de próstata

