Juiz de Fora tem mais oito mortes e taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 84,92%

da Redação - 12/01/2021

Juiz de Fora contabiliza mais oito mortes por Covid-19, segundo os dados da Secretaria de Saúde desta terça-feira, 12 de janeiro. Conforme o boletim, a cidade tem 589 óbitos confirmados, 49.129 casos suspeitos e 14.842 confirmados (52,95% feminino e 47,05% masculino).



Dos últimos falecimentos, cinco pessoas eram do sexo masculino, com idade entre 60 e 87 anos e três do sexo feminino, com idades entre 49 e 56 anos.

Além disso, o painel gerencial indica que Juiz de Fora tem 397 pacientes internados, sendo que 146 em leitos de UTI e 251 em enfermaria. A taxa de ocupação de UTI dos SUS está em 84,92% e de enfermaria, 60,34%. Ainda conforme o painel, nas últimas 24h, a cidade teve 215 casos confirmados.

Óbito 582: feminino, 56 anos. Óbito em 11/01. Comorbidades: HAS, vasculopatia

Óbito 583: masculino, 73 anos. Óbito em 11/01. Comorbidades: pancreatite, outra pneumopatia crônica

Óbito 584: masculino, 87 anos. Óbito em 10/01. Comorbidade: DNC

Óbito 585: masculino, 60 anos. Óbito em 17/11/2020. Comorbidades: DNC, imunodeficiência Óbito 586: feminino, 49 anos. Óbito em 10/01. Comorbidades: DCC, DM, outra pneumopatia crônica Óbito 587: feminino, 90 anos. Óbito em 12/01. Comorbidades: DNC, hipotireoidismo

Óbito 588: masculino, 87 anos. Óbito em 08/01. Comorbidades: imunodeficiência, neoplasia Óbito 589: masculino, 73 anos. Óbito em 08/01. Comorbidades: DCC, DM

















