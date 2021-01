UFJF oferece 43 vagas em cursos de pós-graduação na área de saúde

da Redação - 14/01/2021 09:12

Estão abertas as inscrições para o edital de seleção de estudantes do Programa de Pós-graduação em Saúde (PPGS) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). São oferecidas 43 vagas, sendo 22 para curso de mestrado e 21 para o doutorado. As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, pela internet.



Os interessados têm até o dia 22 de janeiro para se inscrever, através do e-mail selecaoppgsaude@gmail.com. Pessoas com deficiência (PCD) ou necessidade de atendimento especial devem informar ao PPGS, no ato da inscrição, para que as condições de acessibilidade e outras que viabilizem a participação com isonomia sejam providenciadas.

Os documentos necessários devem ser anexados no momento da inscrição, em formato de arquivo PDF, separados e nomeados conforme o item 3 do Edital. As fichas de inscrição para o mestrado e para o doutorado estão disponíveis na página do PPGS.

Seleção

Todo o processo seletivo acontecerá até 26 de março, com todas as etapas sendo realizadas à distância, devido à situação imposta pela pandemia da Covid-19. As entrevistas serão realizadas pela internet, por meio da plataforma Google Meet, com link específico que será disponibilizado aos candidatos classificados para esta etapa.

O processo seletivo será composto por três etapas: análise do projeto de pesquisa (eliminatória, peso 2); avaliação do currículo Lattes (classificatória, peso 1); e entrevista (classificatória, peso 1). As datas de realização de cada etapa estão disponíveis no calendário presente no item 7 do Edital. O resultado final será divulgado a partir das 18h do dia 22 de março, no site do PPGS.

Proficiência em língua inglesa

Para fins de comprovação de proficiência em língua inglesa, serão aceitos, no ato da inscrição, a declaração de proficiência emitida por Centros de Letras ou órgãos afins de universidades públicas emitida nos últimos dois anos; e/ou certificado de proficiência outorgado por instituições credenciadas e internacionalmente aceitos, como TOEIC, TOEFL ITP, TOEFL iBT e IELTS, emitido nos últimos dois anos; e/ou Cambridge Exam emitido em qualquer data. Em qualquer destas condições, o comprovante deve corresponder, no mínimo, ao nível B1 do Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

Devido à pandemia de Covid-19 e a consequente suspensão das atividades presenciais na UFJF, a comprovação de suficiência em língua inglesa poderá ser atestada posteriormente, no prazo máximo de 12 meses a partir do primeiro dia letivo.

Matrícula e aulas

O candidato aprovado deverá efetivar sua matrícula entre os dias 5 e 6 de abril de, das 9h às 16h, a princípio por e-mail. Caso haja condições de atividades presenciais neste período, há possibilidade de que seja exigida matrícula presencial. Será considerado desistente o candidato aprovado que não efetuar a matrícula nesse período e, consequentemente, será chamado o candidato da lista de excedentes. As aulas iniciam-se no primeiro semestre deste ano.