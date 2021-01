Governador Romeu Zema vistoria chegada de 294 mil seringas em Juiz de Fora

Ao todo, o Governo de Minas comprou 50 milhões de seringas

da Redação - 15/01/2021 07:40

Nesta sexta-feira, 15 de janeiro, o governador Romeu Zema vistoria a chegada de seringas agulhadas em Juiz de Fora e Barbacena e se reúne com os prefeitos da região.

Em Barbacena, o governador ainda visita os locais atingidos pelas chuvas. O município decretou situação de emergência devido ao temporal que caiu na cidade e deixou famílias desabrigadas.

Agenda

Barbacena



Café com prefeitos da microrregião de Barbacena

Horário: 8h30

Local: Hotel Master Plaza – rua Francisco Figueiredo Abranches, 47 – Centro



Vistoria de seringas para vacinação contra covid-19

Horário: 10h

Local: Superintendência Regional de Saúde de Barbacena - rua Amilcar Savassi, s/n – Sericícola

(Obs.: Haverá atendimento à imprensa no local)



Visita aos locais atingidos pelas chuvas

Horário: 11h20

Local: Correia de Almeida - Distrito de Barbacena

Juiz de Fora

Encontro com prefeitos da microrregião de Juiz de Fora

Horário: 13h

Local: Trade Hotel JF – avenida Presidente Itamar Franco, 3.800 – Cascatinha



Vistoria de seringas para vacinação contra covid-19

Horário: 14h45

Local: Superintendência Regional de Saúde de Juiz de Fora – avenida dos Andradas, 222 – Centro

(Obs.: Haverá atendimento à imprensa no local)

Seringas

Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, "cerca de 7 milhões de seringas agulhadas que servirão para a vacinação contra a covid-19 estão a caminho ou já chegaram a 21 das 28 Regionais de Saúde do Estado de Minas Gerais. E, até a próxima segunda-feira, 18, todas as regionais já devem receber esses materiais".

Em Juiz de Fora serão 47,750 mil seringas com agulha 20 x5,5 e 246,250 mil com agulha 25 x6, totalizando 294 mil unidades.

Mais de 450 câmeras frias, que servirão para armazenamento dos imunizantes, também foram entregues. No total, 617 freezers, com capacidades entre 200 e 400 litros, foram adquiridos. O transporte é feito por meio de caminhões baús dos Correios, com os quais a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) fez contrato de exclusividade.

Ao todo, o Governo de Minas comprou 50 milhões de seringas. Deste montante, 21 milhões de unidades já chegaram ao estado. As regionais de saúde do Estado já estão distribuindo os insumos para os 853 municípios mineiros, para que todos estejam preparados para quando a vacina chegar. “Todo o processo de compras e de logística de distribuição foi planejado com antecedência. Quando as vacinas contra a covid-19 chegarem, os municípios estarão abastecidos com as seringas agulhadas para darem início à vacinação”, destaca a subsecretaria de Vigilância em Saúde, Janaína Passos de Paula.

Logística

A logística para organizar a imunização da população contra o SARS Cov-2 será semelhante à utilizada nas campanhas contra a Influenza: as seringas agulhadas saem do almoxarifado da Secretaria e da Rede Estadual de Frio do estado. A partir destes pontos são transportados a cada uma das regionais de saúde, que contatam os municípios. Eles são responsáveis por providenciar o recolhimento e armazenamento adequado dos materiais.



Todo o trabalho de logística e distribuição dos insumos está sendo feito em parceria pelos Bombeiros, Polícia Militar, Defesa Civil, além do auxílio das Forças Armadas.