Vacinação contra a Covid-19 em MG deve começar às 17h desta segunda-feira, afirma Zema

Estado vai receber, neste primeiro momento, 561 mil doses

da Redação - 18/01/2021 11:23

A vacinação contra o novo coronavírus em Minas Gerais deve começar às 17h desta segunda-feira, 18 de janeiro, conforme divulgou o governador Romeu Zema (Novo), nas redes sociais.



Segundo a assessoria da Secretaria de Saúde do Estado, "o governador Romeu Zema esteve em São Paulo, no início da manhã desta segunda-feira, para participar da entrega do 1º lote da vacina contra a Covid-19 aos estados. Minas Gerais vai receber, neste primeiro momento, 561 mil doses da vacina, que serão destinadas aos grupos prioritários.

Acompanharam o governador os secretários de Estado de Minas Gerais, Igor Eto (Governo), Carlos Eduardo Amaral (Saúde) e Mateus Simões (Geral).

Recebendo as primeiras doses da vacina contra a covid-19 para Minas Gerais. A vacinação pode começar ainda hoje, a partir das 17h! pic.twitter.com/u96CR0SmAP — Romeu Zema (@RomeuZema) January 18, 2021