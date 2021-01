Governo conclui a entrega de 100% das vacinas contra covid-19 às regionais de saúde

Juiz de Fora recebeu 33.800 doses

da Redação - 20/01/2021 08:18

O Governo de Minas concluiu nesta terça-feira, 19 de janeiro, a entrega de 100% do primeiro lote de vacinas contra a covid-19 às 28 Regionais de Saúde do Estado.



A entrega das unidades permitirá a vacinação de forma célere dos primeiros grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Imunização, do governo federal, nos 853 municípios mineiros.

Juiz de Fora recebeu 33.800 doses, ou seja, mais do que o dobro do que estava previsto anteriormente, que era 15 mil.



Com a distribuição, municípios como Montes Claros, Patos de Minas, Betim e Belo Horizonte deram início à imunização, tanto de profissionais da área da saúde quanto de idosos que vivem em asilos.

Operação

De um total de 577.480 doses de vacinas, 57% foram transportadas por cinco aviões e três helicópteros da frota do Estado e outras 43% por caminhões para as regionais de Divinópolis, Sete Lagoas, além da capital mineira.



Com intervalos inferiores a 30 minutos, os voos decolaram do Aeroporto da Pampulha rumo às regionais. Ao todo, foram realizadas 30 horas de voo para atendimento os 25 municípios-sede.



O transporte das doses foi realizado em caixas de isopor climatizadas e com temperatura monitorada, não havendo, dessa forma, qualquer ameaça para a carga. Cada caixa pode comportar de 1.500 a 2.000 doses da vacina.



A operação teve a participação da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil e do Gabinete Militar do Governador.























































































Grupos prioritários



Seguindo o Plano Nacional de Imunização, serão vacinados neste primeiro momento os trabalhadores da saúde, entre equipes de vacinação, equipes de instituições de longa permanência e os envolvidos diretamente na atenção/referência para os casos suspeitos e confirmados de covid-19.



Na sequência, serão vacinadas pessoas idosas residentes em instituições de longa permanência, seguida de pessoas com mais de 18 anos com deficiência, residentes em residências inclusivas. Por fim, a população indígena vivendo em terras indígenas.



Desde o começo deste mês, o governador Romeu Zema tem acompanhado de perto a chegada das seringas previamente adquiridas pelo Estado às 28 regionais de saúde. Esse trabalho prévio de aquisição de R$ 50 milhões de seringas agulhadas e de 617 câmeras frias para armazenamento dos imunizantes garantirão o início imediato da vacinação em Minas Gerais. Até o momento, mais de 21 milhões de seringas já chegaram ao estado.