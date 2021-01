Técnica em enfermagem é a primeira a receber vacina contra a Covid-19 em JF

Denise Rocha de Freitas é servidora do HU há 12 anos

por Jorge Júnior - 20/01/2021 09:31

A vacinação em Juiz de Fora começou nesta quarta-feira, 20 de janeiro, às 8h, com a aplicação da vacina no Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), unidade do bairro Santa Catarina.



A primeira pessoa a se vacinar foi a técnica em enfermagem Denise Rocha de Freitas. Ela é servidora do Hospital Universitário há 12 anos, e está trabalhando diretamente com pacientes com o novo coronavírus.

Outra vacinada foi Georgia Andreia de Carvalho, 49 anos, enfermeira há 14 anos na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Linhares. A enfermeira chegou a atender, juntamente com sua equipe, em dezembro de 2020, 250 pacientes com sintomas mais graves de Covid-19.



Amanda Assunção Sudário, 34 anos, enfermeira, foi a terceira a ser vacinada. Ela trabalha na equipe de coleta para testes Covid na Atenção Primária. Sua equipe realiza mais de 300 testes por semana.

A quarta profissional é Eva Sueli Faustino Maria, 53 anos, técnica em enfermagem com 30 anos de experiência, atuando há 8 anos nas salas de vacinação do PAM-Marechal.



Além das quatro mulheres selecionadas para serem as primeiras imunizadas, outra personagem de destaque é a enfermeira Marcilene Chaves Costa, que hoje atua como superintendente de imunização da Subsecretaria de Vigilância em Saúde. A profissional foi responsável por aplicar as primeiras doses. “É uma mistura de emoção e gratidão frente a essa pandemia. Era a solução que estávamos esperando, a sensação não era de aplicar um medicamento, mas, sim, a de estar aplicando esperança em cada braço”, revelou.

Na tarde desta quarta-feira, 50 profissionais que atuarão na equipe de imunização da Prefeitura receberam a vacina para iniciarem, nesta quinta, o processo de vacinação nos hospitais.

A secretária de Saúde, Ana Pimentel, reafirmou que a cidade está preparada para a campanha de vacinação e dará prioridade aos idosos, que se encontram em instituições de longa permanência.

A princípio, a SRS programou a distribuição para os demais municípios para esta quarta-feira, 20, mas a metade dessas cidades se antecipou e buscou o medicamento na terça, 19.

A PM montou três rotas para acompanhamento da entrega. Uma para Santos Dumont e outras quatro cidades, outra para os municípios com acesso pela BR-267, e uma para Matias Barbosa e outros seis municípios. Alguns tiveram que se adaptar para receber o imunizante. Dezesseis deles, que só dispunham de refrigerador, receberam câmaras frias do Estado. Todos precisam de geradores a serem acionados em caso de queda de energia. Se a regional receber vacinas da PFizer, somente Juiz de Fora está em condições de armazenamento. O produto tem que ser mantido a menos de 70 graus. Para isso, a cidade recorrerá à UFJF, Epamig e Embrapa que dispõem do equipamento necessário.

Juiz de Fora recebeu 33.800 doses do primeiro lote da vacina contra o coronavírus. Os imunizantes foram entregues ao município às 18h, pela Superintendência Regional de Saúde (SRS). A aplicação da segunda dose já está garantida e permanece estocada na Superintendência.



Atualizada às 18h40