Juiz de Fora registra mais oito mortes por Covid-19

da Redação - 21/01/2021

Juiz de Fora registrou mais oito mortes por Covid-19, segundo o boletim da Secretaria de Saúde nesta quinta-feira, 21 de janeiro. Ao todo, a cidade tem 646 mortes pela doença desde março de 2020.



O município também contabilizou 167 novos casos do coronavírus em relação ao boletim anterior e tem 16.171 notificações positivas, além de 52.401 casos suspeitos e 13.115 pessoas recuperadas.



Óbito 639: masculino, 62 anos. Óbito em 20/01. Comorbidade: CA



Óbito 640: masculino, 76 anos. Óbito em 20/01. Comorbidades: DCC, DNC, outra pneumopatia crônica



Óbito 641: masculino, 53 anos. Óbito em 20/01. Comorbidades: HAS, DM



Óbito 642: feminino, 61 anos. Óbito em 21/01. Comorbidades: HAS, obesidade



Óbito 643: feminino, 70 anos. Óbito em 20/01. Comorbidade: DCC



Óbito 644: masculino, 81 anos. Óbitos em 20/01. Comorbidades: DCC, CA, outra pneumopatia crônica



Óbito 645: feminino, 83 anos. Óbito em 20/01. Comorbidade: DRC



Óbito 646: masculino, 81 anos. Óbito em 21/01. Comorbidades: DCC, HAS, DM

Conforme o Painel Gerencial da Prefeitura, 386 pacientes estão internados em hospitais públicos e particulares com a Covid-19 na cidade. Desse total, 143 ocupavam leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 242 enfermarias. Ainda segundo os dados, a taxa de UTI SUS é de 82,04%.



Programa Minas Consciente será revisto

Em conversa com a prefeita Margarida Salomão, o secretário de Estado da Saúde, Carlos Eduardo Amaral, confirmou para a prefeita que o Governo Estadual pretende divulgar, na próxima semana, um novo perfil do Programa Minas Consciente.

Segundo ele, "esse novo desenho autorizaria diversas atividades, com níveis diferenciados de controle, de acordo com as ações desenvolvidas pelas mesmas". Ainda segundo o secretário, não fazem parte dessa autorização as escolas públicas e particulares, que seguirão fechadas. O município de Juiz de Fora segue dentro do Minas Consciente, integrado ao sistema estadual de saúde.