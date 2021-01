Secretaria de Estado de Saúde abre processo seletivo para profissionais de saúde

da Redação - 22/01/2021

Profissionais de saúde serão contratados para atuar no Plano de Contingência para Vacinação contra a Covid-19. As inscrições para o processo seletivo são gratuitas, seguem até dia 29 de janeiro, e poderão ser feitas pelo site com o uso de computador desktop, sem garantia de funcionalidade por outro meio, como celulares ou tablets. O edital completo (Edital SES/MG Nº 01/2021) encontra-se no mesmo site.

Setenta e nove vagas serão preenchidas por meio de processo seletivo simplificado. Cinco delas serão designadas para atuar em Juiz de Fora. Os cargos disponíveis para a cidade são os de especialista em Política e Gestão de Saúde, vaga para curso superior; e quatro vagas para técnicos, com curso médio. A contratação será realizada pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES).

Atuação em Juiz de Fora

Os selecionados vão trabalhar em conjunto com os profissionais de saúde da Prefeitura da cidade. O especialista será encaminhado para a Central Rede Frio da Superintendência Regional de Saúde (SRS), um local climatizado para onde serão encaminhadas as vacinas. Ele se juntará a outros quatro servidores, que já atuam na seção que gerencia o processo de armazenamento e distribuição dos imunizantes. O especialista será treinado para exercer a função e será um dos encarregados de preparar profissionais da região. Podem concorrer à vaga graduados em Enfermagem ou Farmácia ou Biomedicina ou Ciências Biológicas.

Os quatro técnicos serão designados para gestão de patologias, inseridos no laboratório macrorregional, que também funciona na sede da SRS em Juiz de Fora. Eles farão conferências de dados, como nome, documentos apresentados e vão verificar se houve perda de material colhido para exame. Com a chegada desses profissionais, o laboratório passará a contar com nove servidores. As vagas são destinadas a pessoas com curso técnico em Patologia Clínica/Análises Clínicas.

A redução da perda de amostras coletadas para exames de detecção da Covid-19 e o acesso a um diagnóstico mais preciso por parte de uma parcela maior de pessoas com suspeita de ter contraído o vírus são previstos pela coordenadora do Núcleo de Vigilância Epidemiológica da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Juiz de Fora, Cimara Vieira, a partir do momento em que esses profissionais já estiverem atuando.

O processo se dará em três etapas: a primeira tratará da candidatura e habilitação e terá caráter eliminatório; a segunda constará de análise de currículo e títulos, com caráter classificatório; e a terceira será uma entrevista classificatória e eliminatória.

Remuneração

A remuneração pode chegar a R$ 3,7 mil. O salário de nível superior é de R$ 2.482, mais gratificação de R$ 1.241, vale-alimentação no valor de R$ 47 por dia trabalhado e vale transporte de R$ 9, também por dia trabalhado.

Para cargos de nível médio, o salário proposto é de R$ 1.240, além de vale alimentação e transporte nos mesmos valores dos oferecidos para superior. A seleção simplificada está sendo realizada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). A regional de Juiz de Fora cobre 37 municípios, que também serão beneficiados pelas contratações.