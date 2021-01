Juiz de Fora registra mais dez mortes por Covid-19

Um dos casos foi o de um rapaz, de 28 anos. Ele tinha diabetes mellitus, doença neurológica crônica e outra pneumopatia crônica

da Redação - 25/01/2021

O boletim da Secretaria de Saúde de Juiz de Fora apontou, nesta segunda-feira, 25 de janeiro, que mais dez pessoas morreram por Covid-19. Com a atualização, subiu para 674 o número de falecimentos pela doença na cidade desde o início de março de 2020; Em relação ao casos confirmados da doença, novas 63 confirmações foram registradas em relação a domingo. O total de casos de coronavírus confirmados em Juiz de Fora até o momento é de 16.398, além de 53.379 suspeitos.

Das últimas mortes, cinco ocorreram nesta segunda. Uma delas foi de um rapaz de 28 anos. Ele tinha diabetes mellitus, doença neurológica crônica e outra pneumopatia crônica. Além dele, faleceram quatro idosos (três homens, de 70, 73 e 82 anos - todos com comorbidades e um mulher, de 80 anos, que também apresentava hipertensão arterial sistêmica.



No domingo foram mais três óbitos de idosos. Um deles tinha 97 anos e vivia com diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica. O outro, de 71 anos, tinha diabetes mellitus e câncer. A terceira vítima era um idoso de 67 anos. Ele tinha diabetes mellitus, doença renal crônica e obesidade.



Dois falecimentos ocorreram na última sexta-feira. Na data faleceu uma idosa de 77 anos e um idoso, de 60 anos - ambos com hipertensão arterial sistêmica.



Óbito 665: masculino, 71 anos. Óbito em 24/01. Comorbidades: DM, CA

Óbito 666: masculino, 67 anos. Óbito em 24/01. Comorbidades: DM, DRC, obesidade

Óbito 667: masculino, 70 anos. Óbito em 25/01. Comorbidade: DCC

Óbito 668: masculino, 97 anos. Óbito em 24/01. Comorbidades: HAS, DM

Óbito 669: masculino, 73 anos. Óbito em 25/01. Comorbidades: HAS, CA, imunodeficiência, obesidade

Óbito 670: feminino, 77 anos. Óbito em 22/01. Comorbidades: HAS, DM, DNC

Óbito 671: masculino, 28 anos. Óbito em 25/01. Comorbidades: DM, DNC, outra pneumopatia crônica

Óbito 672: feminino, 80 anos. Óbito em 25/01. Comorbidade: HAS

Óbito 673: masculino, 60 anos. Óbito em 22/01. Comorbidades: HAS, obesidade

Óbito 674: masculino, 82 anos. Óbito em 25/01. Comorbidades: HAS, DM

Segundo o Painel Gerencial da Prefeitura, 343 pacientes estavam internados em “leitos Covid”, sendo 144 em leitos de cuidados intensivos e 199 em equipamentos de enfermaria.



